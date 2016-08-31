سفير إسرائيل الجديد لدى مصر يقدم أوراق اعتماده للسيسي

القدس – الأناضول – قدم ديفيد غوفرين، السفير الإسرائيلي الجديد في مصر أوراق اعتماده، الأربعاء، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال عمانوئيل نخشون، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح مقتضب: “إن ديفيد غوفرين قدم أوراق اعتماده اليوم إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وفي وقت سابق قالت الإذاعة الإسرائيلية (رسمية): “إن غوفرين (53 عاماً)، تولى حتى الآن منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وفي تسعينيات القرن الماضي تولى منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر”.

ومؤخراً برزت العديد من الإشارات على تحسن ملحوظ في العلاقات الإسرائيلية – المصرية بدأت بإعادة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم السفير المصري إلى تل أبيب، ثم زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى القدس الغربية خلال يوليو/تموز الماضي، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.

وسبق للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، سحب سفير القاهرة من تل أبيب في نوفمبر/تشرين أول 2012، إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقدم السفير المصري لدى إسرائيل حازم خيرت في فبراير/شباط الماضي أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.

وتعد مصر هي أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.