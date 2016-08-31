مقتل 16 مواطناً في غارة جوية شمال غرب اليمن

القاهرة - د ب أ – قتل 16 مواطناً في غارة جوية يزعم أن التحالف بقيادة السعودية نفذها بشمال غرب اليمن، طبقاً لما ذكرته وكالة “سبأ” اليمنية للانباء الموالية للمتمردين نقلاً عن مصدر محلي.

وأوضح المصدر المحلي، أن الغارة الجوية استهدفت منزل المواطن أبو صالح زينة في منطقة الصحن مما أدى الى مقتل 16 مواطناً معظمهم أطفال ونساء من ثلاث عائلات كانوا في المنطقة لحظة وقوع الغارة.

وأشار المصدر إلى أن المنقذين واجهوا صعوبات بالغة في إخراج الضحايا وانتشال الجثث بسبب استمرار تحليق الطيران وغاراته المكثفة على المنطقة، لافتاً إلى أن جهود البحث عن ضحايا تحت الانقاض لا زالت مستمرة.

وكان مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان، زيد رعد الحسين قد قال الاسبوع الماضي في بيان إن 2067 مدنياً قتلوا في اليمن بين تموز/يوليو 2015 وحزيران/يونيو 2016 – 1259 منهم لقوا حتفهم في غارات جوية بقيادة السعودية.