أنقرة: أردوغان يخطط للاجتماع مع ميركل خلال قمة العشرين

إسطنبول - د ب أ – يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجتشو الصينية.

وقال المتحدث باسم أردوغان، إبراهيم قالين الأربعاء في أنقرة إنه من المخطط عقد اجتماع رباعي يضم أردوغان وميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خلال القمة.

وأضاف المتحدث أنه من المخطط أيضا أن يعقد أردوغان اجتماعات ثنائية مع عدة قادة من بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب بيانات سابقة للحكومة الأمريكية، فإنه من المخطط أن يعقد أوباما محادثات مع أردوغان يوم الأحد المقبل قبل عقد القمة.