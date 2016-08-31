اسرائيل توافق على بناء 466 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

القدس - أ ف ب – أعلنت حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان الاربعاء، ان اسرائيل وافقت على بناء 466 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت حاغيت اوفران من المنظمة، ان 50 من الوحدات الاستيطانية حصلت على موافقة نهائية من اللجنة المختصة في الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية، بينما تم منح الضوء الاخضر الأولي ل237 وحدة استيطانية. وبالاضافة الى ذلك، تم ترخيص 179 وحدة استيطانية بنيت بالفعل في مستوطنة افرايم بأثر رجعي.