عباس: نرحب بأي جهد دولي لإنقاذ حل الدولتين

رام الله - د ب أ – أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء، ترحيب القيادة الفلسطينية بأي جهد دولي لإنقاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وشدد عباس ، لدى استقباله في مدينة رام الله المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط كونج شياو شينج، على أهمية دعم المجتمع الدولي للمبادرة الفرنسية الهادفة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الحالي، لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس أطلع المبعوث الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الصين ويتناسب وحجمها السياسي والاقتصادي الكبير.

ونقلت الوكالة عن المبعوث الصيني تأكيده على استمرار الدعم الصيني التاريخي للقضية الفلسطينية، ودعمها للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين.

وأشار المبعوث الصيني إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين دول البريكس حول ضرورة دعم السلام والقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في المنطقة.