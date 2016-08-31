المرصد السوري: “الدولة” يمنع التحكيم في مباريات كرة القدم

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) منع “التحكيم” في مباريات لعبة كرة القدم في ريف دير الزور الشرقي، لأنها تحتكم بأحكام وضعية سنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا تستند إلى أساس وحكم “شرعي”.

وقال المرصد في بيان الاربعاء، إن عناصر من “الحسبة” أبلغوا جميع أصحاب الملاعب في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، بمنع التحكيم في المباريات المقامة فيها، لأن قرارات التحكيم “لا تحكم بما أنزل الله”، وأن اللاعب الذي يتعرض للإصابة عليه أن “يقتص” من اللاعب الذي تسبب في إصابته، في حين أن قرارات الحكام تتمثل في إعطاء إنذار للمتسبب، مستندين بذلك على احاديث نبوية وآيات قرآنية.

وحسب المرصد ، تدخل عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” أو “الحسبة” في مباريات كانت تقام في ملاعب بالمدينة، ومن ثم يقومون بـ “نصح” اللاعبين بإكمال لعبتهم من دون حكم منعاً لـ “مخالفة أمر الله وسنة نبيه”.

وقال المرصد إن هذه التعليمات من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” تأتي مع بدء دوري لفرق الاحياء الشعبية بمدينة الميادين وريفها والذي سيقام خلال الأيام القادمة.