أردوغان يصادق على اتفاقية المصالحة مع إسرائيل

إسطنبول- د ب أ- صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء على اتفاقية المصالحة مع إسرائيل.

ومن المقرر أن تنهي هذه الاتفاقية فترة الجمود الدبلوماسي بين البلدين والتي استمرت على مدى ست سنوات وذلك حسبما أعلن على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالرئيس التركي الأربعاء.

وبدأت الفرقة بين البلدين اللذين كانا في السابق حليفين وثيقين عندما اقتحمت قوات خاصة من سلاح البحرية الإسرائيلية سفينة مافي مرمرة التركية التي أرادت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة ضمن “أسطول الحرية” وقتلوا عشرة مواطنين أتراك.

وحسب الاتفاقية التي صادق عليها أردوغان فسيتم دفع 20 مليون دولار تعويضا لأهالي هؤلاء الضحايا على أن تتخلى تركيا عن ملاحقة العسكريين الإسرائيليين المتورطين في قتل الأتراك قضائيا.