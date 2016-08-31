عاصفة تقترب من فلوريدا وإعصار يهدد هاواي

واشنطن- رويترز- أصدرت مراكز للأرصاد الجوية تحذيرات من عاصفة مدارية الأربعاء على ساحل خليج فلوريدا حيث تجري تحضيرات لمواجهة فيضانات ورياح عاتية قد تهدد حياة السكان في حين تم تحذير سكان جزيرة بيج أيلاند في هاواي من اقتراب إعصار.

وبدأت بعض الحكومات المحلية في فلوريدا في توزيع أجولة رمل مع اقتراب العاصفة التي لم يطلق عليها اسم وقال مركز الأعاصير القومي الأمريكي في مذكرة في الصباح الباكر إن أمطارا يبلغ منسوبها 15 بوصة يمكن أن تهطل على امتداد خليج المكسيك وحتى الشمال من تامبا.

وقال المركز “المقيمون في هذه المناطق يجب أن يستعدوا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الحياة والممتلكات من ارتفاع المياه.”

وأصدر المركز كذلك تحذيرا من إعصار على الساحل قائلا إن العاصفة التي تبلغ سرعة الرياح فيها حاليا 35 ميلا في الساعة من المتوقع أن تشتد مع اتجاهها شرقا.

وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا في بيان إن الفيضانات والعواصف والرياح العاتية والأعاصير كلها مخاطر تواجه المنطقة وقد يبدأ الإحساس بالعاصفة في وقت لاحق الأربعاء.