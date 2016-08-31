إحالة سوري إلى القضاء اللبناني بتهمة القتال بصفوف تنظيم الدولة في الرقة

بيروت- الأناضول- أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، إحالة شاب سوري، إلى “القضاء المختص” بتهمة “الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي”، مشيرا إلى أن الموقوف اعترف بأنه أقدم في مدينة الرقة (شمالي سوريا) على “ذبح وإعدام عدد من الأشخاص”.

وقال الجيش في بيان له اطلع عليه مراسل الأناضول، أن “مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص (لم يحدده)، السوري ياسر محمد المحمد، البالغ من العمر 17 سنة، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومشاركته في القتال ضمن صفوفه”.

وأشار البيان إلى أن “الإرهابي الموقوف، اعترف بإقدامه في أوقات سابقة، وفي مدينة الرقة السورية على ذبح أحد الأشخاص، والمشاركة في إعدام ثلاثة آخرين رمياً بالرصاص، وإلقاء شخص من سطح أحد المباني، وبتر يد شخصٍ آخر”.

ولم يذكر البيان تاريخ توقيف المحمد في لبنان، او مزيد من التفاصيل بخصوص القضية.

وكان الجيش اللبناني أوقف في منتصف تموز/ يوليو الماضي قياديين اثنين من تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة قريبة من ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله الرئيسي، في إطار سلسلة توقيفات لعناصر ينتمون لتنظيمات إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011.‎

ويشار إلى أن لبنان يستقبل نحو 1.1 مليون لاجئ سوري مسجلين رسميا لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في حين تتحدث المصادر الرسمية اللبنانية عن أن العدد الفعلي يفوق 1.5 مليون لاجئ.