بعد توقف عام ونصف.. “اليمنية” تدشن أول رحلاتها إلى السعودية من مطار عدن

عدن- الأناضول- غادرت ظهر الأربعاء، أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن، جنوبي اليمن، صوب مدينة جدة السعودية، في أول رحلة منذ أكثر من عام ونصف.

وقال مصدر في طيران اليمنية (طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام)، للأناضول: “إن طائرة إيرباص، تابعة للخطوط الجوية اليمنية، أقلت 128 مسافرًا صوب مدينة جدة السعودية، بعد ظهر اليوم في أول رحلة للطيران اليمني الحكومي منذ توقفها في فبراير/ شباط 2015، تزامنًا مع الحظر المفروض على مطار العاصمة صنعاء من قبل دول التحالف العربي”.

والأسبوع الماضي أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، استئناف رحلاتها إلى السعودية، بواقع رحلة أسبوعية ذهابًا وإيابًا، كل يوم أربعاء.

وسبق أن وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، باستئناف الرحلات المدنية بين عدن وعمان (الأردن)، وعدن والقاهرة فقط.