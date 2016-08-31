غطاء هاتف بـ 1000 دولار … يحميك من التجسس

لندن ـ أعلنت شركة “Privoro” عن منتجها الجديد والذي أطلقت عليه اسم Privacy Guard، والتي تعني حارس الخصوصية، وهو عبارة عن غطاء للهواتف الذكية يقوم بحماية حامله من عملية التجسس التي تحصل غالبًا عن طريق تفعيل الماكيروفون في الهاتف، سواءً من قبل شركات الاتصال أو من أطراف خارجية.

ويحيط الهاتف من كل الجهات بإحكام، ويتم إصدار أصوات بشكل دائم، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمر صوت من الأصوات المحيطة بالجهاز عبر المايكروفون.

ويمكنك أن تقوم بسحب الجزئيات التي تكتم الصوت وتشوّشه إذا أردت أن تقوم بمكالمة، مع العلم بأن المكالمات العادية لا يمكن تشفيرها، والجهاز مخصص فقط لحمايتك من التجسس أثناء وضعك للهاتف وحيدًا.

وذكرت الشركة بأنها تستهدف المؤسسات الأمنية من هذا الاختراع وكذلك مدراء الشركات الذين يخشون على أسرارهم من السرقة، كما أن سعر الغطاء يبلغ 999 دولارا أمريكيا.