النيابة العامة التركية تستدعي رئيس حزب ونائبا بتهمة إهانة أردوغان

أنقرة ـ د ب أ – استدعت النيابة العامة في أنقرة اليوم الأربعاء رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش والنائب البرلماني عن الحزب نفسه “برفين بولدان” للإدلاء بإفادتهما ضمن إطار التحقيقات الجارية بتهمة توجيههما إهانات للرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة الأناضول اليوم نقلا عن مصادر عدلية، أنّ دميرطاش وبولدان لم يستجيبا لدعوة النيابة العامة سابقا عن طريق الهاتف، لتقوم نفسها بإرسال دعوة ورقية من أجل حضورهما والإدلاء بإفادتهما في إطار القضية.

وأوضحت النيابة أنه في حال لم يستجب الاثنان للدعوة، فإنّها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهما استناداً إلى قوانين الأحكام الجزائية التركية.

وتنص المادة 299 من أحكام القانون الجزائي التركي، على حبس الشخص الذي يهين رئيس البلاد مدّة تتراوح بين عام إلى 4 أعوام.

يذكر أن القانون الخاص بإجراء تعديل دستوري يسمح برفع الحصانة الدستورية عن النواب البرلمانيين نُشر سابقا، في الجريدة الرسمية.