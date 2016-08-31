السراج يزور سرت الليبية ويطلع على سير العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة”

سرت ـ الأناضول‎ـ أجرى فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وعدد من أعضاء مجلسه، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مدية سرت، شمالي وسط البلاد، للاطلاع على سير العمليات العسكرية التي تخوضها قوات حكومته ضد تنظيم “الدولة ـ داعش”.

وأفاد مراسل “الأناضول”، الذي رافق الوفد الحكومي الليبي، بأن “السراج” تجول في معظم المناطق المحررة من سيطرة تنظيم “داعش” في مدينة سرت، واطلع على سير العمليات العسكرية، والمعارك التي تخوضها قوات حكومته مع التنظيم في منطقة “عمارات الجيزة البحرية” (أقص شمالي سرت) المعقل الأخير للتنظيم الإرهابي.

وأشاد “السراج” في تصريحات على هامش الزيارة، بتضحيات قوات حكومته التي ساهمت بطرد مسلحي “داعش” من أغلب أحياء “سرت”.

وتخوض قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية معارك، ضمن عملية “البنيان المرصوص”، اتجاه المعقل الأخير لـ”داعش” في سرت المتمثل في عمارات الجيزة البحرية (الواقعة داخل الحي الأول)، أقصى شمالي المدينة.

وانطلقت “البنيان المرصوص” في مايو/أيار الماضي، بهدف إنهاء سيطرة “داعش”، على سرت، عبر ثلاث محاور هي (أجدابيا – سرت) و(الجفرة – سرت) و(مصراتة – سرت)، وتمكنت القوات من محاصرة التنظيم في مساحة ضيقة، وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد .

وخلال الأسابيع الماضية، حققت قوات العملية تقدماً كبيراً في المدينة، باستعادتها أكثر من مقر أبرزها مجمع قاعات “واغادوغو” الحكومي، الواقع في قلب المدينة، وكان مقر قيادة تنظيم “داعش” فيها، إلى جانب تحرير مستشفى “ابن سينا” القريب من المجمع ومصرف متاخماً له.