مسؤول روسي يكشف عن صفقة كبيرة حول حلب السورية واجتماع مع مسؤولين امريكيين بشأنها

طهران ـ د ب ا ـ كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي يزور العاصمة الايرانية طهران، اليوم الأربعاء عن قرب إنجاز صفقة كبيرة حول مدينة حلب السورية.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها ريابكوف في مقابلة اجرتها معه وكالة “تسنيم” الايرانية الدولية للأنباء خلال زيارته لايران التي يلتقي خلالها العديد من المسؤولين الايرانيين لبحق المستجدات في المنطقة.

وقال ريابكوف ” نحن الآن على وشك تحقيق ما نأمل في أن يكون اتفاقا كبيرا فيما يخص الوضع في مدينة حلب السورية”.

وأضاف ريابكوف” لقد بذلنا في الأسابيع الماضيع ما كان في وسعنا لنصل الى الاستقرار في سوريا ونهزم الارهاب الموجود هناك”.

وأوضح ان هذه المساعي المبذولة تهدف الى تخفيف من معاناة الشعب السوري في تلك المناطق.

وأشار الى أن المسؤولين العسكريين الروس والأمريكان “سيجتمعون في الساعات القليلة القادمة من أجل التوصل الى اتفاق نهائي بهذا الشأن”.

يذكر ان مدينة حلب، احدى كبريات المدن السورية، والمقسمة بين فصائل المعارضة المسلحة والقوات الحكومية السورية، تشهد معارك طاحنة بين الطرفين تتسبب في سقوط المئات من الاشخاص بين قتيل وجريح ، معظمهم من المدنيين.

وتصف الامم المتحدة الوضع في المدينة بالكارثي. وقال المبعوث الاممي إلى سورية ستافان دي ميستورا ان اتفاق وقف العدائيات بين القوات السورية وفصائل المعارضة المسلحة الذي تم التوصل إليه في شباط/فبراير الماضي يكاد يكون “ميتا”.