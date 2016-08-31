مسؤول امريكي: مزاعم موسكو بانها قتلت العدناني “نكتة”

واشنطن ـ أ ف ب ـ قال مسؤولون امريكيون الاربعاء ان مزاعم روسيا بانها قتلت المتحدث باسم تنظيم الدولة الاسلامية ابو محمد العدناني “نكتة” وان الغارة التي قتل فيها نفذتها طائرة امريكية بدون طيار.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق ان العدناني كان من بين نحو اربعين مقاتلا من التنظيم المتطرف استهدفتهم الثلاثاء ضربة نفذتها طائرة حربية روسية سو-34 قرب قرية معراتة ام حوش في منطقة حلب بشمال سوريا.

وصرح متحدث عسكري امريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس عند سؤاله عن مزاعم موسكو بشأن العدناني “هذه نكتة (..) كانت ستكون مضحكة لولا طبيعة الحملة التي تشنها روسيا في سوريا”.

وتنفذ روسيا حملة جوية في سوريا دعما لنظام الرئيس السوري بشار الاسد منذ العام الماضي، الا ان هذه اول مرة تعلن فيها مسؤوليتها عن قتل زعيم بارز في تنظيم الدولة الاسلامية.

وتقول الولايات المتحدة ان قوات التحالف استهدفت العدناني الذي رصدت مكافأة مقدارها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، في محافظة حلب الثلاثاء، الا ان البنتاغون لا يزال يقيم نتائج الضربة.

وقال مسؤول امريكي اخر طلب كذلك عدم الكشف عن هويته ان الغارة نفذتها طائرة بدون طيار اطلقت صاروخ هيلفاير على سيارة يعتقد ان العدناني كان فيها.

وقال المسؤول ان الغارة نفذتها وزارة الدفاع بمساعدة من قوات العمليات الخاصة الامريكية العاملة مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه).

ويتوخى البنتاغون الحذر في تاكيد شخصية المستهدفين في غاراته بعد ان اعلن في مرات سابقة عن مقتل اشخاص تبين لاحقا انهم لا زالوا احياء.