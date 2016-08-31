توقيف مواطن أميركي-إيراني منتصف تموز/يوليو بتهمة الإساءة للأمن القومي في إيران

طهران- أ ف ب- أعلنت أجهزة الاستخبارات الإيرانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ايرنا” الأربعاء، توقيف مواطن إيراني أميركي بتهمة “العمل ضد الأمن القومي”، وذلك منتصف تموز/يوليو الماضي في إيران.

وتم توقيف الرجل، الذي لم تكشف هويته، بعيد وصوله إلى إيران في مدينة غورغان (شمال) القريبة من الحدود مع تركمانستان، بحسب البيان الصادر عن أجهزة استخبارات “الحرس الثوري” الإيراني في منطقة غوليستان.

وأضاف المصدر أنه “متهم بالاتصال بحكومات معادية وبالعمل ضد الأمن القومي، وبإقامة علاقات مع عناصر ووسائل إعلام مضادة للثورة”.

وتابع “تمت إحالته إلى القضاء”.

ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية وتعامل الأشخاص الموقوفين من مواطنيها فقط باعتبارهم إيرانيين.

ولا ترتبط طهران وواشنطن بعلاقات دبلوماسية منذ 1980.

وشهدت علاقاتهما بعض التحسن إثر المفاوضات الدولية بين 2013 و2015 حول البرنامج النووي الإيراني التي توجت باتفاق فيينا في 14 تموز/يوليو 2015.

لكن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي لا يزال يصف الولايات المتحدة بأنها عدو للثورة الإسلامية في إيران.