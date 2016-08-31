نشطاء أكراد يعلنون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على وضع أوجلان





دياربكر- أ ف ب- أعلن نشطاء أكراد في تركيا إضراباً عن الطعام الأربعاء احتجاجاً على ندرة المعلومات عن حالة الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان، الذي منعت عنه الزيارات منذ صيف 2015.

وصرح نحو 50 سياسياً وناشطاً، بينهم نواب من “حزب الشعوب الديموقراطي”، للصحافيين في ديار بكر جنوب شرق تركيا، أنهم سيضربون عن الطعام ابتداءً من الخامس من أيلول/سبتمبر.

وأوجلان هو أحد مؤسسي “حزب العمال الكردستاني”، الذي استأنف العام الماضي تمرّده المستمر منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية، في أعقاب انهيار هدنة استمرت عامين.

ويقضي أوجلان عقوبة السجن المؤبد في سجن جزيرة اميرالي القريبة من اسطنبول.

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار لم يعد يسمح لمحامي أوجلان أو أنصاره بزيارته.

وهتف أشخاص بشعارات مؤيدة لـ “حزب العمال الكردستاني”، خلال تجمع في مدينة ديار بكر، التي تسكنها غالبية من الأكراد، وكانت بين المناطق التي استهدفها الهجوم الذي شنته القوات التركية الشتاء الماضي بهدف إخراج المسلحين من جنوب شرق تركيا.

وعلّق ملصق يحمل صورة أوجلان على مبنى في المدينة، لكن تم رفعه لاحقاً بأوامر من الشرطة.