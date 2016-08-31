بعد أكثر من نصف قرن.. أول طائرة أمريكية تصل كوبا





واشنطن- الأناضول- حطّت أول طائرة تجارية أمريكية قادمة من الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على الأراضي الكوبية بعد توقف للرحلات الجوية بين البلدين، دام أكثر من نصف قرن.

وأفاد مراسل “الأناضول” بأن رحلة طائرة “جيت بلو 387″ هبطت في مطار مدينة سانتا كلارا بكوبا، قادمة من مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية، لتصبح أول رحلة جوية تسير بين البلدين منذ قرابة 55 عاماً.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “انطلقت اليوم الأربعاء 31 أغسطس/ آب 2016، أول رحلة أمريكية إلى كوبا منذ عام 1961، بعد مرور سنة تقريباً على رفع العلم الأمريكي فوق سفارة الولايات المتحدة في هافانا”.

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للحظة هبوط الطائرة الأمريكية في مطار مدينة سانتا كلارا، واستقبال المسافرين للحدث “التاريخي”.

وبرغم أن السياحة في كوبا لا زالت ممنوعة قانوناً في الولايات المتحدة، إلا أن القانون منح 12 استثناءً من ذلك، بما فيها زيارات لأسباب عائلية، وصحفية، وحكومية، ودينية، والعروض العامة.

ومن المفترض أن تبدأ الرحلات من الولايات المتحدة إلى كوبا بشكل منتظم في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2014، تطبيع العلاقات مع كوبا، منهياً خمسين عاماً من العداء بين البلدين، وهو أمر سرعان ما أعقبته الولايات المتحدة برفع اسم كوبا، من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وتخفيف العقوبات المفروضة عليها في مجالات الملاحة الجوية المدنية، والبحرية، والبنوك، والتجارة.

وأعادت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما، العام الماضي، بعد أن تعرضت هذه العلاقات للقطيعة، إثر الثورة الكوبية عام 1959، وتمّ فتح السفارات بشكل متبادل.