مسؤول أمريكي يعرب عن قلق بلاده إزاء الإعلان عن مشاريع استيطانية





القدس- الأناضول- أعرب مسؤول أمريكي مساء اليوم الأربعاء عن قلق بلاده إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في وقت سابق اليوم.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية عن مسؤول بالحكومة الأمريكية القول إن “الولايات المتحدة تشعر بالقلق العميق لإعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية”، من دون مزيد من التفاصيل.

وأقرت لجنة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بناء أكثر من 250 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن لجنة تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت، بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، على دفع مشاريع بناء لحوالي 250 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ” الكانا” في الضفة الغربية.

وأشارت الإذاعة إلى أن اللجنة وافقت نهائياً على بناء بضع عشرات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنتي بيت اريه وغفعات زئيف.

وأضاف “كما قررت اللجنة أيضاً إضفاء صبغة الشرعية على مئة وثمانين وحدة سكنية أخرى قائمة” في أماكن أخرى.

يُشار إلى أن قرارات اللجنة هذه تسبق مناقصات البناء.

وجاء القرار بعد يومين من توجيه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادنوف، انتقادات حادة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وتطالب السلطة الفلسطينية بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان الذي كان من أبرز أسباب توقف مفاوضات السلام منذ أبريل/نيسان 2014.