قوات المعارضة السورية تحقق مكاسب في شمال حماة

بيروت- رويترز- سيطر مقاتلون من “الجيش السوري الحر” على مدينة طيبة الإمام التي تقع في شمال محافظة حماة، بعد اشتباكات مع القوات الحكومية أمس الثلاثاء.

واستمرت الاشتباكات لما بعد منتصف الليل على جبهات كثيرة من الريف الشمالي والغربي في شمال حماة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12 برميلاً متفجراً استهدفت طيبة الإمام بعد سيطرة المعارضين عليها.

وأظهرت لقطات قصفاً صاروخياً على المدينة من قبل مقاتلي المعارضة قبل سيطرتهم عليها. كما أظهرت إنزال العلم السوري من على مبنى ومعدات عسكرية يبدو أن الجيش تركها وراءه.

وقال قائد ميداني “بعد هذا التحرير الطيب انهيارات تامة كانت بصفوف العدو أمام الأبطال. وبعدها مباشرة انتقل التمهيد المكثف إلى المحور الغربي… والحمد لله تم التحرير على أيدي الأبطال”.

وقال قائد ثان “نحن الآن داخل مدينة طيبة الإمام بعد أن تمكّن تنظيم جند الأقصى من السيطرة عليها ليلة أمس″.

وقال ثالث “بدأت الغزوة بالأمس عند الساعة الخامسة عصراً تقريباً، والحمد لله لم تتجاوز العملية العسكرية أكثر من ساعة… بإذن الله ما زال التقدم مستمراً إلى ما بعد صوران شرقاً، وإلى ما بعد قمحان بإذن الله عز وجل جنوباً”.

وقال رابع “الحمد لله رب العالمين تم تحرير مدينة طيبة الإمام بعد أكثر من سنتين ونصف من احتلالها من الشبيحة والجيش والميليشيات العراقية والشيعية وميليشات الأسد”.