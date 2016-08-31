ديلما روسيف “المكافحة حتى النهاية”.. من سجون الديكتاتورية العسكرية إلى رئيسة للبلاد إلى الإقالة في مجلس الشيوخ

ريو دي جانيرو- أ ف ب- صمدت ديلما روسيف بوجه التعذيب في سجون الديكتاتورية العسكرية، وخرجت منها لتصبح لاحقاً رئيسة للبرازيل، إلا أن هذه المكافحة العنيدة أثبتت أنها ليست على المقدار نفسه من الحنكة السياسية، فسقطت الأربعاء بعد أن أقالها مجلس الشيوخ.

وعندما مثلت للمرة الأولى أمام القضاء عام 1970، أخذت صورة لها بالأسود والأبيض بدت فيها هذه الشابة الماركسية المناضلة وهي تنظر بتحدّ إلى القضاة العسكريين الذين كانوا يستعدون لمحاكمتها.

ولم يكن أحد ليتصور في تلك الفترة أن هذه الشابة المتمردة المعتادة على ارتداء قميص (تي شيرت) وسروال جينز، ستصبح لاحقاً أول امراة تنتخب رئيسة في أكبر بلد في أميركا اللاتينية.

ومن سخريات القدر أنها أجبرت بعد أربعة عقود، وبعد تلاشي الحكم الديكتاتوري، على المثول هذه المرة أمام مجلس للشيوخ أقالها، بعد أن اتهمها بإخفاء الأرقام الحقيقية للحسابات العامة خوفاً من الاستياء الشعبي.

وبقيت روسيف وفية لمسيرتها النضالية، وألقت كلمة الثلاثاء جاءت عبارة عن درس في الصمود، حين أصرت على أن تدافع عن نفسها بنفسها أمام الاتهامات الموجهة إليها طيلة 14 ساعة.

وبصوت هادىء وحازم أكدت أن “ضميرها مرتاح لأنها لم ترتكب أي جريمة مسؤولية”، واعتبرت أن ما يحصل عبارة عن “انقلاب برلماني الهدف منه إيصال حكومة مغتصبة” رغم إرادة 54 مليون برازيلي انتخبوها رئيسة عام 2014.

الخوف من الموت

وبعد أن تطرّقت إلى السنوات الصعبة التي أمضتها في السجن، قالت بصوت مرتجف من شدّة التأثر “كنت أخاف من الموت ومن نتائج التعذيب على جسدي وعقلي إلا أنني لم أتراجع وصمدت. واليوم أنا لا أخشى سوى موت الديموقراطية”.

ووصلت روسيف إلى السلطة عام 2010 عبر “حزب العمال” اليساري الذي أسسه الرئيس السابق ومرشدها لويس ايناسيو دا سيلفا في ختام ولايتين رئاسيتين له.

واستناداً إلى شعبيته الكبيرة تمكّن لولا من فرضها على “حزب العمال” وإيصالها إلى الرئاسة، مع أن البرازيليين كانوا يجهلون الكثير عن هذه الخبيرة الاقتصادية المولودة من مهاجر بلغاري وأم مدرسة.

وأعجب لولا كثيراً بقدرات ديلما روسيف ودقّتها، وجعلها وزيرة للمناجم والطاقة، قبل أن يعيّنها رئيسة للحكومة.

وتعرف البرازيليون بسرعة على هذه السيدة التي ما كانت تتردد في انتقاد وزرائها علناً.

وخلال ولايتها الأولى وصلت نسبة شعبية ديلما روسيف الى 77%، وتراجعت بعد خمس سنوات إلى 13%.

ماذا حصل؟

منذ منتصف ولايتها الأولى كشف الاقتصاد البرازيلي عن إشارات تعب مقلقة. وأصرّت روسيف على اتّباع سياسة دعم مكلفة، فأثارت سياسة التدخل المباشرة هذه قلقاً كبيراً لدى رجال الأعمال.

ومع أنها عرفت بصمودها وكفاحها فإنها كانت تفتقر إلى الحنكة السياسية الطبيعية التي كان يعرف بها لولا دا سيلفا.

سرعان ما انقطعت عن إجراء مقابلات صحافية، وعزلت نفسها في قصرها الذي كانت لا تفارقه إلا للقيام ببعض الواجبات البروتوكولية.

في عام 2014 أعيد انتخابها لولاية ثانية بصعوبة في ختام حملة انتخابية قاسية.

وبعيد انتخابها بدأ الائتلاف الذي تقوده بالتفكك، وأطاحت فضيحة بتروباس بقسم كبير من سمعة “حزب العمال” وحلفائه، في حين كانت البلاد تغرق في أزمة اقتصادية خانقة.

حتى أنها أغضبت “حزب العمال” نفسه حين تنكّرت لوعودها الانتخابية بعدم إدخال البرازيل في مرحلة تقشف.

وسرعان ما وجدت نفسها معزولة أكثر فأكثر، فعيّنت جواكان ليفي وزيراً للاقتصاد، وكلّفته وضع برنامج لتصحيح الموازنة.

بعدها تداعى الائتلاف الذي كانت تقوده، وخرج منه نائب الرئيسة ميشال تامر، الذي اتهمها بأنها تتعاطى معه على أنه “نائب رئيس للديكور”.

وأقر بعض معارضيها من أعضاء مجلس الشيوخ أنهم في الحقيقة يحاسبونها على كامل مسيرتها، وليس على الاتهامات الموجهة إليها لجهة إخفاء الأرقام الحقيقية لحسابات الدولة.

وقال مايكل، معلم أستاذ الحقوق في مؤسسة غيتيليو فارغاس، إن ديلما روسيف “ستدخل التاريخ كإدارية فاشلة لم تنجح في الحوار مع البرلمان، وتتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي”.

في حين أن مؤيديها سيتذكرون فيها صورة “المقاتلة الشجاعة دفاعاً عن الشعب البرازيلي” الذي يموت ولا يستسلم.