﻿المرصد: تنظيم «الدولة» منع التحكيم في مباريات كرة القدم في دير الزور

■ القاهرة ـ د ب ا: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم «الدولة الإسلامية» منع «التحكيم» في مباريات لعبة كرة القدم في ريف دير الزور الشرقي، لأنها تحتكم بأحكام وضعية سنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا تستند إلى أساس وحكم «شرعي».

وقال المرصد في بيان أمس الأربعاء إن عناصر من «الحسبة» أبلغوا جميع أصحاب الملاعب في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، بمنع التحكيم في المباريات المقامة فيها، لأن قرارات التحكيم «لا تحكم بما أنزل الله»، وأن اللاعب الذي يتعرض للإصابة عليه أن «يقتص» من اللاعب الذي تسبب في إصابته، في حين أن قرارات الحكام تتمثل بإعطاء إنذار للمتسبب، مستندين بذلك إلى أحاديث نبوية وآيات قرآنية. وحسب المرصد، تدخلت عناصر من تنظيم «الدولة» أو «الحسبة» في مباريات كانت تقام في ملاعب في المدينة، ومن ثم يقومون بـ «نصح» اللاعبين بإكمال لعبتهم من دون حكم منعاً لـ«مخالفة أمر الله وسنة نبيه».

وقال المرصد إن هذه التعليمات من قبل تنظيم «الدولة» تأتي مع بدء دوري لفرق الأحياء الشعبية في مدينة الميادين وريفها والذي سيقام خلال الأيام المقبلة.