﻿الجزائر تشيد جدارا عازلاً على حدودها مع ليبيا وتونس

■ الجزائر ـ وكالات: بدأت الجزائر ببناء جدار ترابي عازل على حدودها مع ليبيا وتونس، لأسباب أمنية تهم حماية الأراضي الجزائرية من تسلل المقاتلين الجهاديين، بحسب مصدر جزائري مطلع لـCNN بالعربية.

وقال المصدر إن السلطات الجزائرية شرعت في أشغال بناء الجدار على الجانبين الحدوديين التونسي والليبي، مشيرا إلى أن هذا الجدار يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ويعلوه ستار شائك على خندق يصل عمقه إلى 3 أمتار. ويمتد هذا الجدار على مسافة تتجاوز 350 كلم. وسيسد الجدار الحدود مع ليبيا انطلاقًا من ولاية إليزي إلى غاية النقطة الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا، بينما لم يوضح المصدر طول الجدار على الحدود التونسية، بحسب CNN»».

وأكد أن وزارة الدفاع الجزائرية تشرف على إنجاز هذا المشروع الذي تواجهه عقبات بسبب صعوبة التضاريس في بعض المناطق، كما عليه الحال في منطقة جانت، مضيفا أن الوزارة ترغب في الحد من تسلل «الجماعات الإرهابية»، والحد من تدفق كميات السلاح المتأتية من الحدود.

يأتي هذا الجدار بعد بدء الجزائر بناء جدار آخر على حدودها الغربية مع المغرب، لحماية أراضيها من ظاهرة التهريب، كما يأتي بعد حاجز ترابي أقامته تونس على حدودها مع ليبيا لوقف تسلل الإرهابيين.

وتشهد حدود الدول المغاربية مراقبة أمنية كبيرة بسبب انتشار الجريمة المنظمة وتسلل المقاتلين، فضلاً عن ظاهرة الهجرة غير القانونية، كما تعرف الدول ذاتها بعض التوتر بسبب قضايا حدودية.