﻿المصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة

رام الله ـ «القدس العربي» – من فادي أبو سعدى: صادقت اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على مشاريع بناء استيطانية عدة. وأقرت اللجنة بناء مئة وعشرين وحدة استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. كما صادقت على إضفاء الشرعية الاحتلالية على أحياء استيطانية كاملة سبق وأن أقيمت دون تراخيص من حكومة الاحتلال، في خطوة وصفت بالنادرة.

وبحسب ما أورد موقع «يديعوت احرونوت» الإلكتروني» فقد صادقت اللجنة كذلك على مخططات بناء ثلاثين وحدة استيطانية في مستوطنة بيت آرييه شمال الخليل المحتلة وعشرين وحدة استيطانية في غفعات زئيف شمال القدس المحتلة. وصادقت اللجنة على بناء أكثر من مئتي شقة ضمن ما يسمى ببيت العجزة في مستوطنة إلكاناه في الأغوار الشمالية، لكنها ربطت هذه المصادقة بموافقة المستوى السياسي.

والنادر في المصادقات الجديدة هو إضفاء الشرعية الاحتلالية أو تبييض اللجنة على حي استيطاني كامل يدعى عوفريم، وهو ضمن مستوطنة بيت آرييه ويضم 178 وحدة استيطانية، وكذلك صادقت على عرض مخطط بناء 4 وحدات استيطانية في مستوطنة غيلو غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم.

وأعلنت اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان رفض المصادقة على مخطط لبناء أكثر من ثلاثين وحدة استيطانية في مستوطنة إفرات المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم، وثلاثين وحدة أخرى في مستوطنة نوفيم شمال الضفة الغربية.