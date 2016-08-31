﻿ناشطون: الأحفاد «السلفيون» ينتقمون للأجداد «الاخوانيين» في معارك الشمال السوري … وسمّوا معاركهم إبراهيم اليوسف ومروان حديد

ريف اللاذقية ـ «القدس العربي»: أطلقت احدى الحركات الجهادية السلفية «جند الأقصى» على معركتها ضد قوات النظام في ريف حماة اسم «مروان حديد»، واستطاعت أن تسيطر على مدينة حلفايا التي لا تبعد عن حماه أكثر من عشرة كيلو مترات، وسيطروا على مدينة طيبة الامام.

أبو محمد المهندس الحلبي يقول في حديثه لـ «القدس العربي» من وجهة نظري إبراهيم اليوسف هو رمز للحق وجدير أن يخلده التاريخ لا أن يطلق اسمه على معركة في حلب، عدا عن كونه يرتبط بالإخوان المسلمين الأمر الذي يعطي انطباعا أن الثورة في سورية هي حكر على فئة معينة بينما هي في الواقع ثورة شعب، مؤكدا أن اليوسف هو أول من حمل السلاح في حلب متبعا منهج سيد قطب، ومن شأن هذا الأمر أن يزيد التوتر مع العلويين خصوصا.

واختتم حديثه «لا اريد أن يطلق على هذه المعركة أي اسم من شأنه أن يؤثر سلبا على نشاطنا ضد النظام».

من ناحية أخرى قال أبو حمزة الشامي القيادي الذي ينتمي للتيار السلفي لـ «القدس العربي» عبر اتصال هاتفي «لم علينا أن نسمي أسماء ترضي المجتمع الدولي ونخاف أن نسمي اسما لا ترضى عنه غرف الموك الامريكية، إبراهيم اليوسف ومروان حديد رمزان لكل السنّة في سورية شاء من شاء وابى من ابى»، وتساءل القيادي «النظام النصيري يسمي المشافي والمدارس بأسماء علوية قتلت ما قتلت من أبناء الشعب السوري، يعاب علينا ان نسمي معركتنا معهم بأسماء قادة لو كانوا موجودين بيننا لاقتلعوا الأسد من جذوره».

وأضاف «والدي امضى في تدمر 23 عاما وخرج منها وفي كل مرة يذكرني بما يحصل، نحن في حرب طائفية ولن استحي في تسمية معركة باسم رمز من رموزنا».

وكان المعارض «لؤي حسين» قد وصف عناصر جبهة فتح الشام بأنهم «حثالات من السنّة» على خلفية اسم (إبراهيم اليوسف) الذي اطلقوه على معركة الكلية المدفعية في حلب، واستطاعوا السيطرة من خلال المعركة على هذه الكلية التي وصفها نشطاء حلبيون بأنها «قلعة من قلاع الأسد» في الشمال السوري، وفكوا الحصار عن اكثر من 300 الف مدني محاصر في حلب.

ووصف ناشطون معارضون ما يحصل في هذه المعارك بأن «الأحفاد ينتقمون للأجداد» في إشارة واضحة لمجازر الثمانينات التي قام بها حافظ الأسد ضد السنّة المعارضين، كما ويرى مراقبون ان هناك مفارقة من حيث الأيديولوجيا فمن يسمي الأسماء في الوقت الراهن هم «جبهة النصرة» و»جند الأقصى» كلاهما يحسب على (تنظيم القاعدة)، في حين ان حركة الاخوان في الوقت الراهن تؤمن بالحل السياسي مع النظام السوري، وترى في العلويين شريكا أساسيا في الوطن بينما التنظيمات الجهادية السلفية تسميهم « النصيرية».

ويؤكد المراقبون ان عشرات السوريين ممن ماتوا في سجون حافظ الأسد بتهمة الانتماء للاخوان المسلمين، يقاتل أبناؤهم واحفادهم في هذه التنظيمات، حيث شهدت معركة حلب مشاركة أحد أبناء إبراهيم اليوسف الذي قتل 32 ضابطا علويا وأصاب 54 منهم في الكلية المدفعية في 16 يونيو/حزيران من العام 1979، ومثال آخر أبو عيسى الشيخ هو احد القادة الجهاديين الذين لا ينتمون إلى تيار الاخوان الحالي بينما ينتمي إلى حركة احرار الشام صاحبة المنهج السلفي.

اما «مروان حديد» فيعتبر مؤسس حركة الطليعة المقاتلة المنشقة عن الاخوان المسلمين اعتقلته أجهزة المخابرات في العام 1975 وتوفي بعد سنة واحدة من اعتقاله.