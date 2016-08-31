﻿الريف الدمشقي … اقتلاعٌ من الجذور في عهد «احتلال» جديد

غازي عنتاب «القدس العربي»: تتصدر صور مغادرة أهل داريا مدينتهم المشهد السوري، في موقف أشبه ما يكون باقتلاع علني لتاريخ مدينة عمرها يمتد إلى ما قبل الميلاد، حيث كانت معقل الغساسنة، وموطن القبائل العربية المقبلة من الجنوب، مثل قبيلة خولان اليمنية، سكنها العديد من التابعين أبرزهم أبو سليمان الداراني وأبو مسلم الخولاني.

اشترط الأسد لعدم إبادة المدينة المحاصرة إخلاءها من ساكنيها نهائياً، فخرجوا جميعاً بعد معاناة أربع سنوات، وباتت اليوم جاهزة وبشكل غير مسبوق لإعادة رسم معالمها بعيداً عن هويتها الأصلية.

وفي حديث لـ «القدس العربي» مع القائد العسكري والمحلل السياسي أبو الخير العطار قال: «تفريغ داريا جاء برعاية الأمم المتحدة التي عجزت قبل أيام فقط عن إدخال كيس طحين واحد لنجدة المحاصرين، مما يجعل الأمر برمته مسار شك».

وتابع العطار «لقد تلاشت داريا ولا ندري من سيحل مكانها، وتلا مصير داريا مدينة معضمية الشام، إذ تم إنذارها البارحة بتسوية أوضاع مسلحيها، وإخراج من لا يريد التسوية إلى إدلب، وتشكيل لجان أمنية مشرفة على المدينة».

وأوضح أبو الخير:»أول ثورة عبر التاريخ يبقى فيها الحاكم ويهجر السكان هي الثورة السورية، وذلك لتخاذل الأمم».

ويخشى مراقبون من تكرير ذات السيناريو في مدنتي مضايا والزبداني، في وادي بردى بريف دمشق، حيث تقوم عناصر «حزب الله» بتهجير السكان المحليين من منازلهم في وادي بردى، وتوزيع المنازل على المقاتلين وعوائلهم، مصير سبقتهم إليه جميعاً العاصمة دمشق التي بدأت تحتفل ولأول مرة في التاريخ بشيبها وشبانها بالطقوس والأعياد الشيعية، حتى إن معسكرات تدريبية وفرق كشافة «شيعية» باتت نشاط أطفالها صيفاُ.

الأسد يسعى لإقامة كانتونات موالية على سور دمشق

وسعى الأسد بجد لتطبيق المخططات الإيرانية بما يخص طوق العاصمة دمشق وأمنه، فهجر أهالي المنطقة الجنوبية عبر أذرعه هناك أو عن طريق توسيع رقعة الأراضي الواقعة تحت سيطرته، كما توغل في الأشهر الماضية داخل الغوطة الشرقية حتى باتت بلدات كبيرة بحجم سقبا مهددة.

الخطوة الأهم والأكثر خطورة هي تفريغ داريا بالكامل من ساكنيها، خاصة وأن المدينة تحوي مقاماً، يزعمون انه للسيدة سكينة بنت الحسين، حيث يدّعي الشيعة بأن المكان يحوي قبرها، بينما تدل الوقائع التاريخية بأن السيدة سكينة توفيت في مكة المكرمة سنة 127 هـ.

عمد الشيعة قبيل الثورة إلى بناء المقام وترصيع قبته بالذهب الخالص، وأقاموا عليه حراساً وصرفوا له رواتب، فالمدينة بامتياز تحمل كل ما يؤهلها لتكون «قم» بالنسخة السورية.

ويرى محافظ ريف دمشق السابق في الحكومة السورية المؤقتة المهندس أسامة نتوف بأن ما حدث ويحدث في المدن المحيطة بدمشق تكرر في التاريخ الجديد أثناء نكبة فلسطين 1948 فقط، في إشارة إلى الأسباب الأساسية للتفريغ «وهو الاحتلال، احتلال جديد في عصر الشعارات الإنسانية وعصر الأمم المتحدة».

وكان الأسد في منتصف 2015 قد قال أمام أعضاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية: «سوريا لمن يدافع عنها بغض النظر عن جنسيته، الشعب الذي لا يدافع عن وطنه لا وطن له ولا يستحق أن يكون له وطن»، في إشارة واضحة إلى تضحيات الجنود الإيرانيين على جبهات سوريا، حيث يرى محللون بأن تفريغ داريا هو خطوة على طريق التغيير الديموغرافي وإعادة تركيب الهندسة الاجتماعية من جديد في طوق العاصمة دمشق وفق رؤى شيعية موالية ومؤيدة للمشروع القادم في سوريا.