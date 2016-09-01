﻿رئيسة فريق التحقيق في إستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تطالب بتقديم الجناة للعدالة

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: بعد إحاطة مغلقة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أدلت فرجينيا غامبا، رئيسة فريق آلية التحقيق المشتركة المشكلة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر إستخدام الأسلحة الكيميائية، ببيان صحافي بمناسبة تقديم تقريرها الثالث حول إستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقالت إن فريق قيادة عملية التحقيق المكون من ثلاثة أعضاء قد أطلع مجلس الأمن على نتائج التحقيقات وتقييم الفريق حول تسع حالات كلفت آلية التحقيق المشتركة بالنظر فيها. وقالت لقد توصل فريق قيادة آلية التحقيق بأن هناك أدلة كافية ومعلومات جعلتنا نتوصل إلى نتائج حاسمة في ما يتعلق بالمسؤولية حول ثلاث حالات:

- حادثة تلمنس (21 نيسان/أبريل 2014) وحادثة سرمين (16 آذار/مارس 2015) توصل الفريق إلى نتيجة مفادها أن قوات الجيش العربي السوري، وبالتحديد سلاح الجو، هو المسؤول عن الهجومين اللذين إستخدم فيهما المواد السامة.

- بالنسبة لحادثة مارع (21 آب /أغسطس 2015) – توصل الفريق إلى نتيجة مفادها أن قوات تنظيم الدولة في العراق والشام «داعش» هو الجهة الوحيدة التي تملك الإمكانية والقدرات والدافع والوسائل التي تمكنها من إستخدام غاز الخردل الذي يطلق مواد سامة.

- هناك ثلاث حالات إضافية يمتلك فريق التحقيق ما يكفي من المعلومات لدرجة التوصل إلى نتائج حول المسؤولين عن تلك الهجمات.

- أما بالنسبة للهجمات الثلاث في كفر زيتا (18 نيسان/أبريل 2014) وقمين (16 آذار/مارس 2015) و بنـّـش (24 آذار/مارس 2015) فالتحقيقات ما زالت مستمرة وتخضع للتحليلات المختبرية. وسيقوم أعضاء فريق قيادة الألية بتقديم نتائج التحقيقات في التقرير الرابع القادم قبل نهاية ولاية الآلية المشتركة.

- وأخيراً فإن فريق قيادة الألية لم يجد أدلة كافية لحسم قضية المسؤولية في إستخدام الأسلحة الكيميائية في ثلاثة حوادث أخرى تعرضت لها كل من كفر زيتا (11 نيسان/ابريل 2014) والتمانعة ( 29-30 نيسان/أبريل 2014) والتمانعة (25-26 أيار/مايو 2014). ويوصي فريق القيادة بوقف التحقيق في هذه الأحداث الثلاثة.

وقـالت في نهـاية بـيانها «في الـختام يشير فريق قيادة الألية إلى أنه على علم باستمرار إستخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع الدائر في الجمهورية العربية السورية. كما أنه على بينة من تعدد المستخدمين وتعدد أنواع المواد الكيميائية المستخدمة في النزاع».

وأضافت «ويوصي الفريق بضرورة تحديد هوية المستخدمين للأسلحة الكيميائية وتحميلهم المسؤولية وتقديمهم للعدالة كي يردعوا أي إستخدام لهذه الأسلحة في المستقبل».