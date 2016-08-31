﻿رئيس أركان الاحتلال يزور حدود غزة ويتفقد جاهزية قواته

غزة ـ «القدس العربي»: قام رئس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال غادي أيزنكوت، بزيارة تفقدية لـ «فرقة غزة» التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية، التي تعمل على طول الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع. ووفق ما ذكرته تقارير إسرائيلية فإن أيزنكوت اجتمع خلال الزيارة بقائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال ايل زامير وقائد «فرقة غزة» وقادة القطاعات العسكرية الأخرى.

وجرى خلال الزيارة الاستماع لـ«إيجاز أمني» تعلق بالتحديدات والتهديدات التي تواجهها قوات الجيش الإسرائيلي على جبهة قطاع غزة ومدى استعداد هذه القوات وجاهزيتها للعمل في كل لحظة.

وجاءت الزيارة بعد توتر شهدته المنطقة قبل أكثر من أسبوع، حين هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباغت أكثر من 50 هدفا على الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، في هجوم هو الأقوى منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، وذلك ردا على إطلاق صاروخ محلي من غزة على إحدى بلدات إسرائيل القريبة من المكان.

وأعيد الهدوء للمنطقة بعد تدخل وسطاء من عدة جهات، غير أن الهجوم الإسرائيلي هذا أعقب بتحليلات كبيرة، من بينها من أرجع السبب لأسلوب إسرائيلي جديد في التعامل مع غزة في ظل وجود أفيغدور ليبرمان على رأس وزارة الجيش، إضافة إلى تحليلات أشارت إلى أن الرد جاء من باب اغتنام الفرصة لتدمير بعض البنى التحتية والأنفاق الهجومية للمقاومة، على الرغم من أن هناك في إسرائيل من أشار إلى أن الرد كان أكبر من حجم إطلاق قذيفة من القطاع. وفي غزة أيضا كشف النقاب أن المقاومة الفلسطينية وضعت عناصرها ضمن خطة الاستعداد لمعركة، وأنها حركت وحدات الصواريخ، للرد على إسرائيل قبل أن يتدخل الوسطاء، حيث أكدت مصادر عسكرية وسياسية في تل أبيب بعد الهجوم أنها غير معنية بالتصعيد من جديد، وأنها تريد إعادة الهدوء.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات من جيش الاحتلال توغلت يوم أمس في منطقة حدودية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، حتى بلدة جحر الديك جنوب مدينة غزة. وحسب المصادر فإن تلك القوات المدعومة بالدبابات والجرافات، دخلت المنطقة من أحد المواقع العسكرية، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط.

ويعد هذا التوغل خرقا لاتفاق التهدئة القائم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

وكثيرا ما تقوم إسرائيل بخرق هذا الاتفاق وتقوم بين الحين والآخر بتنفيذ عمليات توغل برية، ومهاجمة الصيادين واعتقالهم ومصادرة مراكبهم، خلال رحلة العمل.