﻿الفلسطينيون يعتبرون مهرجان الخمور تدنيساً لقبور المسلمين والاحتلال يغلق إذاعة محلية في دورا الخليل ويعتقل موظفيها

رام الله – «القدس العربي»: انطلق مهرجان الخمور الذي تنظمه سنوياً شركات إسرائيلية بدعم كامل من بلدية الاحتلال في القدس، على أرض مقبرة مأمن الله الإسلامية التاريخية. وتشارك في هذا المهرجان أهم المطاعم والحانات في إسرائيل بحملات تخفيض للأسعار تشمل الأطعمة والكحول كنوع من التسويق والتشجيع للمشاركة. ونددت عدة مؤسسات وشخصيات مقدسية بتنظيم الاحتلال لهذا المهرجان.

ووفق البرنامج المقرر كما في كل عام، سيتم عرض قرابة 120 نوعا من الخمور على مدار يومين. كما تقام حفلات موسيقية صاخبة لفرق محلية وعالمية تستمر إلى ما بعد منتصف الليل.

وكان الاحتلال فرض سيطرته على المقبرة وحوّل أجزاء كبيرة منها الى ما يسمى حديقة الاستقلال، كما استولى على معظم مساحتها ولم يتبق منها إلا القليل وسط انتهاكات متواصلة لحرمة أموات المسلمين في المقبرة.

وأصدرت هيئة علماء ودعاة القدس بيانا اعتبرت فيه المهرجان «عملا شنيعا وقمة في تدني أخلاق القوم وتنكرهم لكل ما هو إنساني وعملا يخالف ما جاء في الكتب السماوية كافة جملة وتفصيلا وأن الأديان جميعها تحرم شرب الخمر». وطالبت الهيئة الاحتلال بالعدول عن إقامة المهرجان المذكور لأنه عمل مشين لا يليق بإنسان أن يقوم به أو يتجرأ على الدعوة إليه ورفضها الاعتداء على حرمة أموات المسلمين في مقبرة مأمن الله، وعلى غيرها من المقابر، فهذا العمل وصمة عار تضاف إلى جبين الاحتلال. وطالبت الهيئة أصحاب القرار من الدول والمؤسسات والهيئات أن يضعوا حدا لمثل هذه الأعمال المشينة.

و اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية في إعلان شركات إسرائيلية تنظيم مهرجان للخمور في مقبرة مأمن الله في القدس المحتلة مسًا صارخًا بحرمة الشهداء والأموات وتدنسياً واستهتارًا بالأئمة والشهداء والعلماء. وأكدت أن تنافس شركات الاحتلال على عرض أنواع الخمور وسط حفلات صاخبة وبمشاركة عالمية يتجاوز كذبة الفن والترويج ويعبر عن عنصرية سوداء، ويطال حرمة الموتى في مدافنهم.

وحثت الوزارة منظمة اليونسكو والمؤتمر الإسلامي الضغط على إسرائيل لوقف هذا الإرهاب الذي تجاوز كل حد، واحترام الكرامة الإنسانية والتوقف عن هذا الفعل الشائن الذي لا يقيم أي وزن لحي أو ميت. ودعت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية العاملة في فلسطين إلى عدم المرور عن هذه الجريمة والتذكير أن مقبرة مأمن الله الممتدة على مئتي دونم تتعرض لتدنيس وتجريف مستمرين ويسعى الاحتلال إلى تحويل جزء منها إلى سوق وحديقة للكلاب.

وعلى الصعيد الميداني أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة إذاعية في بلدة دورا جنوب الخليل لمدة ثلاثة أشهر وحطمت وصادرت أجهزتها ومعداتها الخاصة واعتقلت خمسة من مسؤولي المحطة وموظفيها.

وداهمت قوات الاحتلال إذاعة سنابل وحطمت محتوياتها وصادرت معدات البث قبل أن تعتقل مدير الإذاعة احمد الدراويش والموظفين محمد الصوص ونضال عمرو ومنتصر نصار وحامد النمورة بعد مداهمة منازلهم، فيما علقت قرار الإغلاق على باب الإذاعة. من جهته قال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنه ووفقا لأمر عسكري موقع من قبل قائد المنطقة الوسطى العسكرية أغلقت قوات الجيش والشرطة والإدارة المدنية محطة السنابل بدعوى بثها لمواد تحريضية ضد إسرائيل، وأنه تم تحويل خمسة عاملين فيها الى التحقيق.