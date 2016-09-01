﻿إحباط وسط المراقبين المدنيين للإنتخابات الأردنية بعد منع ندوات ومبادرات شبابية وتشكيك من جهة الإسلاميين بعنوان العبث بالبيئة الإنتخابية

عمان ـ «القدس العربي»: توسعت السلطات الأردنية خلال الفترة الماضية بقراراتها المانعة لاقامة بعض الفعاليات ذات العلاقة بالانتخابات النيابية سواء تلك المرتبطة بالمرشحين أو بالمواطنين، من دون مراعاة الحق في التعبير باعتباره أحد المعايير المهمة لتنظيم انتخابات عادلة ونزيهة.

حالة من الاحباط تملكت المراقبين للعملية الانتخابية بعدما قام محافظة العاصمة أخيراً بإلغاء فعالية مبادرة «حوار للتغيير» قبل موعد انطلاقها بثلاث ساعات فقط، والتي كانت تحت عنوان «قراءة في المشهد الانتخابي».

وعللت المحافظة الغائها للفعالية بعدم حصولها على تصريح مسبق، علماً أن المادة (4) من قانون الاجتماعات العامة تنص على أنه «أ- يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء أي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل، ب- يجب أن يتضمن الإشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان أي منهما».

وأكدت المبادرة من جانبها أنها قد تقدمت بإشعار للمحافظة وفقاً لقانون الاجتماعات العامة قبل 48 ساعة.ندوة إذاعية حول «المشهد الانتخابي» بعد منع المحافظ لفعالية «حوار للتغيير».

واستنكر مشاركون في الندوة، التي عقدت إذاعيا على الهواء مباشرة، إلغاء فعالية مبادرة «حوار للتغيير»، معتبرين أن قرار المنع غير قانوني، ويتناقض مع ما يتم الادعاء به بأن هنالك رغبة جادة في دفع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.

وقالت المحامية هالة عاهد أثناء الندوة، إن قرار المنع ليس سابقة قانونية، إذ أصبح سياسة مستمرة تجاه الفعاليات، مستهجنة منع فعالية لقراءة المشهد الانتخاب. وهو ما ذهب إليه المحامي عمر العطعوط، حيث شدد على أن ما قام به محافظ العاصمة يلخص ما سمّاه العقلية التي تدير العملية الانتخابية، وتهاب المواطنين، حيث كان الأجدى السماح لمثل تلك الفعاليات بتنظيمها وسط العملية الانتخابية.

وأكـد مديـر عام مركز هـوية وتحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات محمد الحسيني، أن الدعوة الرسمية تأتي لدفع الشباب للمشاركة، فيما أن الانتخابات هي حراك انتخابي ديموقراطي مدني، وعلى هامش الدعايات الانتخابية إذ يجب أن يكون هناك هامش كبير للحوارات وشرح القانون وأن تدلي مختلف الجهات بدلوها حول القانون، متسائلاً عن الرسالة الموجهة للمواطن والرقابيين لمنع الفعالية.

عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الحاج حسن، أكدت بدورها أن موقف الهيئة بإلغاء الفعالية تلخص بإصرارها على المشاركة رغم إلغاء المحافظة لها، حيث تهدف الهيئة إلى تبيان النظام الانتخابي وشرح تفاصيله، وإيصال الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لإدارة العملية الانتخابية.

يشار إلى أن مبادرة «حوار للتغيير» هي مبادرة شبابية تطوعية ومستقلة تهدف إلى فتح المجال للنقاش والحوار في سياق ندوات ومناظرات تسلط الضوء على أبرز القضايا والقوانين التي تهم المجتمع.

وتهدف هذه المبادرة، إلى مساندة وتعزيز أدوار المواطنين في المشاركة بمعرفة وتحصيل حقوقهم السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في الأردن ولعب دور فعال في الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية لبناء مجتمع قائم على الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

وجاء هذا القرار بعد أيام لخطوة مماثلة تمثلت بمنع مهرجان إشهار القوائم الانتخابية «للتحالف الوطني للإصلاح» قبل ساعات من موعد إقامته رغم وجود موافقة رسمية مسبقة على عقد المهرجان، وذلك استناداً لـ»مبررات واهية»، على حد وصف حزب جبهة العمل الإسلامي.

واعتبر «العمل الإسلامي» في تصريح صادر عن مسؤول الملف الوطني في الحزب خضر بني خالد أن هذا المنع يأتي من الحكومة للتأثير على إرادة الناخبين والتلاعب بالبيئة الانتخابية ومحاولة لتحجيم التحالف الوطني للإصلاح «بعد أن شعرت هذه الجهات أن الشعب الأردني يلتف حول هذا التحالف ويسانده»، مؤكدا أن مثل هذا التدخل مرفوض ومستهجن «ولن يخدم إلا من يسعى لاستمرار إنتاج مجالس نيابية ضعيفة ولا تخدم إلا مصالح التخلف وقوى الشد العكسي». تحالف «نزاهة» لمراقبة الانتخابات أكد أمس أن العملية الانتخابية ليست مجرد ترشح واقتراع وانما هي اوسع من ذلك بكثير، لافتاً إلى أن عقد الأنشطة العامة لمناقشة الانتخابات هو حق اصيل للمواطنين افرادا ومؤسسات، بل أن مثل هذه الأنشطة ستساهم في تشجيع المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية وهو الأمر الذي يتفق مع الهدف الرسمي المعلن.

والدستور الأردني وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة يؤكد على حق الأردنيين في الاجتماع، كما ان المعايير الدولية للانتخابات والموثقة في ملاحظات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الصادرة عن الاجتماع رقم 1510 تؤكد في الفقرة الثامنة ان من حق المواطنين المشاركة في الحياة العامة بما فيها الانتخابات من خلال تنظيم المناظرات والحوارات وذلك ضمن حقهم في التعبير السلمي والتجمع.

وتوجه تحالف «نزاهة» لمراقبة الانتخابات إلى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة اتاحة المجال أمام المواطنين افرادا ومؤسسات لممارسة حقهم في الحوار حول المشهد الانتخابي والتعبير عن آرائهم به، وهو الأمر الذي يعزز من نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها وحريتها.