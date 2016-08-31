ترحيل عائلات ارتبط أبناؤها بتنظيم «الدولة» عن مناطقها في العراق

صلاح الدين ـ «القدس العربي»: ضمن العقوبات الجماعية، أصدرت السلطات المحلية في محافظة صلاح الدين تعليمات بترحيل العائلات المشتبه بتعاونها مع تنظيم «الدولة» خلال فترة سيطرته على المحافظة قبل تحريرها.

وأصدر مجلس محافظة صلاح الدين شمال بغداد، قرارا بترحيل الأسر المتورطة مع تنظيم الدولة إلى خارج المحافظة، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

واعلن عضو مجلس المحافظة خالد الخزرجي، في تصريحات،مساء أمس الأول الثلاثاء، إن المجلس صوت على ترحيل العائلات خارج صلاح الدين محدداً العائلات المشمولة وهي المتورطة فعلاً أو ترويجاً أو دعماً، حيث ستتولى تنفيذ القرار لجنة مختصة، مشيراً إلى أن مدة الترحيل لا تقل عن 10 سنوات، وسيخضع القرار للمراجعة كل 6 أشهر».

وأوضح أن التصويت على القرار جاء بعد مناقشة الدراسة المقدمة من قبل اللجنة الأمنية حيال عائلات عناصر تنظيم الدولة في المحافظة مع مدراء المؤسسات الأمنية وقيادات عمليات المحافظة والشرطة والأخذ برأي القضاء، حسب قوله.

وأمرت قيادة عمليات سامراء، شمال محافظة صلاح الدين، الأسبوع الماضي بترحيل 60 من أسر عناصر تنظيم الدولة في ناحية الضلوعية المحررة، جنوبي المحافظة.

وكانت مصادر من سكان الضلوعية،اكدت لـ «القدس العربي» أن المدينة التي يغلب عليها أهل السنة تتعرض منذ تحريرها من تنظيم «الدولة » لحملة تطهير طائفي تقوم بها بعض الميليشيات المنضوية في «الحشد الشعبي» وذلك بحجة ملاحقة حواضن الدولة، مشيرة إلى أن تلك الميليشيات المسلحة طالبت العشرات من العائلات بمغادرة المنطقة او مواجهة القتل، كما استولت على منازلها ومزارعها ووزعتها على عناصرها القادمين من مناطق أخرى.

وفرضت القوات العراقية سيطرتها على أغلب مدن محافظة صلاح الدين، التي تبعد عن العاصمة العراقية بغداد 175 كلم شمالاً، والتي احتلها تنظيم «الدولة» عام 2014.

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع اعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي “وضع برنامج زمني لعودة العوائل النازحة إلى الصقلاوية والكرمة والفلوجة في الانبار، بعد تحريرها من تنظيم «الدولة» مؤخرا.

وذكر الناشط الحقوقي والمحامي حماد العبيدي لـ«القدس العربي»ان قرارات بعض المحافظات والميليشيات بمنع عودة العائلات او تهجير العائلات التي يشتبه بتورط احد ابناءها في التعامل مع تنظيم «الدولة»، هو قرار مخالف للدستور والقانون العراقي، الذي لا يجيز محاسبة كافة افراد العائلة على جريمة ارتكبها شخص واحد منها. وأكد العبيدي أن القانون يعاقب من يرتكب مخالفة او جريمة ولكنه لا يشمل أفراد عائلته بتلك العقوبة ولا ينتزع منها ممتلكاتها الشخصية كالبيت او المزرعة وغيرها، مشددا أن القضاء العراقي سيرفض مثل هذه القرارات إذا طرحت عليه ويعدها باطلة.

واوضح الناشط ان الكثير من العائلات في المناطق التي سيطر عليها التنظيم كانوا مجبرين على التعامل معه، وكان المفروض اصدار عفو عن الجميع بعد تحريرها باستثناء من ارتكب جريمة قتل أو ايذاء جسيم على سكان المنطقة.

وفي محافظة ديالى شرق العراق، ما زالت بعض فصائل الحشد الشعبي والبيشمركه، تمنع عودة الآلاف من العائلات النازحة إلى بيوتهم في مدن السعدية وخانقين والعظيم ومناطق اخرى، رغم تحريرها من التنظيم منذ أكثر من عام، وذلك بحجة صلة ابنائهم بـ«التنظيم» او التعاطف او التأييد لهم.

ويذكر ان نوابا وعشائر بعض المحافظات مثل ديالى وبابل وصلاح الدين، قد نددوا بعدم سماح الأجهزة الأمنية وبعض كتائب الحشد الشعبي، بعودة عائلات في ديالى وجرف الصخر وصلاح الدين حتى الآن، رغم تحريرها من التنظيم منذ أكثر من سنة.