﻿قطر تتجه لاعتماد إجراءات جديدة ومرنة لتسهيل استصدار التأشيرات السياحية

الدوحة ـ «القدس العربي»: أعلنت السلطات في قطر عن عزمها تطبيق نظام جديد للتقديم على التأشيرات السياحية يلبي احتياجات كافة المسافرين من حول العالم والذين يتطلعون لزيارة الدولة وهذا في إطار سياسات التحفيز التي تنتهجها والرامية إلى زيادة أعداد السياح مستقبلا.

ويأتي هذا الاجراء فيما تُكثِّف دولة قطر جهودها الرامية لاجتذاب المزيد من الزوار إليها، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، وسنوات قليلة قبل احتضان كأس العالم 2022 حيث تسعى جاهدة إلى تنفيذ حلول التأشيرات السياحية المثلى لزوارها من خلال الاستفادة من الخبرات التي توفرها.

ووقعت الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للسياحة اتفاقاً مع شركة «VFS Global»، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات التأشيرات، بحضور وزارة الداخلية القطرية. وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في تصريح صحافي بمناسبة التوقيع على الاتفاق: «تنقل الخطوط الجوية القطرية السياح إلى قطر منذ أكثر من عقدين، ويشكل إعلان اليوم محطة بارزة أخرى في مسيرة التزامنا بجعل الدوحة وجهة سياحة عالمية، مع ما يشهده قطاع السياحة في الدولة من نمو». وأضاف أن «التعديلات التي وضعت على التأشيرة ستساهم في دعم رؤية قطر في دعوة واستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة ما تزخر به من مقومات رائعة».

وأعلن المسؤول الأول على الخطوط القطرية أن «هذه المبادرة تعد مثالاً واضحاً على ما يمكن أن ينجز من خلال الشراكة والعمل معا، لتعزيز السياحة في قطر».

وأشار حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة لدى الهيئة العامة للسياحة، إلى التطور الذي شهده القطاع في قطر في السنوات الأخيرة، قائلاً: «هذا الاتفاق يأتي في وقت قصير ولم تمضْ سوى سنتين ونصف على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، حيث أن تسهيل إجراءات التقديم على تأشيرة الزيارة السياحية سوف يمثل خطوة هامة على طريق سعي الجهات المعنية لزيادة أعداد الزوار القادمين إلى قطر، ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي الداخلي».

وبموجب الاتفاق سوف تعمل كل من الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للسياحة مع شركة «VFS Global» ووزارة الداخلية خلال الأشهر المقبلة على إنشاء النظام الجديد لإصدار التأشيرات السياحية، حيث يتم بعد ذلك الإعلان عن التفاصيل الكاملة للنظام الجديد. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوات من ترتيب قطر في مؤشر الانفتاح المستند إلى مؤشر التنافسية في قطاع السياحة والسفر.

وقال العميد عبد الله سالم العلي، المدير العام للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين: «إن وزارة الداخلية القطرية تسعى دائماً إلى جعل الحصول على الخدمات الحكومية عملية سلسة ومنظمة قدر الإمكان، ولكن دون أن ينطوي ذلك على أي تهاون في الجوانب الأمنية، وسوف يساهم هذا الاتفاق في تعزيز قدرات الجهات المعنية على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والامكانيات الأمنية، ويحدث في الوقت نفسه تأثيراً إيجابياً على سمعة قطر واقتصادها».

وتقدم «VFS Global» خدمات التأشيرات على نحو سلس وفعال يتيح للمسافرين حول العالم الوصول إليها عبر الإنترنت، وتهدف هذه الشراكة إلى دعم المسافرين في رحلتهم وكذلك تذليل العقبات أمام صناعة السياحة المزدهرة في قطر من خلال تبسيط إجراءات اصدار التأشيرات السياحية.