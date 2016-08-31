﻿انقسام بين الأوساط القبطية حيال إقرار قانون بناء الكنائس في مصر

القاهرة ـ»القدس العربي»: أثارت موافقة مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي يتألف من 10 مواد، بأغلبية بلغت ثلثي أعضاء المجلس، حالة من القلق والانقسام الشديد بين الأوساط القبطية، حيث رأى مسوؤلون أقباط أن القانون لا يحقق المساواة بين المواطنين، فيما أبدى فريق منهم قلقه تجاه حيادية المنفذين للقانون في المحليات، فيما أكدّ آخرون أن القانون لم يُزل القيد عن بناء الكنائس، وقتل حلم المواطنة الكامل للمسيحيين. بينما وصف آخرون القانون بأنه يعد «قفزة كبيرة» إلى الأمام، وانه يؤكد مدنية الدولة المصرية.

وقال المستشار القانوني شريف أديب، في تصريحات تلفزيونية له، إن قانون بناء الكنائس وليس قانون دور العبادة الموحد وضع الكنيسة في مأزق بين الحكومة التي تريد إصدار القانون بتفاصيله المتوافق عليها مع الكنيسة وبين الشعب القبطي الغاضب من بعض بنود القانون ذلك.

وأضاف أن القانون في مفرداته وحتى حال تطبيقه لن يحل كثيرا من المشكلات الطائفية الموجودة منذ فترة طويلة أو حتى المشاكل التي اثيرت في الآونة الأخيرة، ومثال ذلك مثلا ارتباط بناء الكنيسة بعدد السكان في المنطقة وأمثلة أخرى كثيرة. وأشار إلى أن «الخلاصة أننا نريد قانونا يعبر عن ضمير الأمة المسيحية يرضي الشعب المسيحي وتقره الرئاسة الدينية».

قاتون غير دستوري

وقال المحامي نجيب جبرائيل وهو أرثوذكسي، في اتصال تلفزيوني، إنه سيقيم دعوى لإثبات عدم دستورية القانون فور أن يصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «القانون لا يحقق المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور» مشيرا إلى المادة الثانية من القانون التي نصت على أنه «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني». وأضاف أن هذا الشرط ليس معمولا به في حالة بناء المساجد. كما أشار إلى أن تعداد السكان المصري لا يظهر فيه عدد المسيحيين.

ووصف النائب القبطي رضا نصيف، خلال الجلسة، المادة الخامسة من القانون الذي صدر بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بأن فيها «سما قاتلا» متمثلا في أن الجهة الإدارية احتفظت لنفسها بحق رفض الطلبات.

كما كتب «يوسف سيدهم» في مقال له، أن الدولة تريد أن تواصل فرض سياستها الكاملة على الأقباط وكنائسهم، لافتاً إلى أن ذلك القانون يعطي السلطة للمسؤول المحلي ليقول نعم أو لا.

كما صرّح الناشط القبطي «نادر شكري»، عبر «فيسبوك» بأن بند مراعاة الأمن العام، يعني أن السلطات في إمكانها تهديد الأقباط بحشد متظاهرين كذريعة لحظر بناء الكنيسة، مضيفاً أن السلفيين أيضاً قد يلجأون للتظاهر، حينها سيضطر المسؤول المحلي لرفض إعطاء التراخيص.

غضب شعبي

وفي المقابل، أعرب نواب حزب النور عن غضبهم من إقرار قانون بناء الكنائس، الذي يرونه يعطي الحرية للمسيحيين لبناء كنائس كيفما شاءوا، حيث قال أحدهم «وقانا الله غضب الشارع». ولم يوافق أي من نواب حزب النور السلفي وعددهم تسعة على أي من مواد القانون خلال مناقشة مشروعه. وكان بعضهم قد أدلوا بتصريحات أفادت بأن مصر يجب أن تيسر بناء وترميم الكنائس عندما ينتهي ما قالوا إنه تضييق على بناء المساجد في الغرب.

​وعلى الجانب الآخر، قالت عضو مجلس النواب، منى منير، خلال لقائها في قناة أون تي في، إن الاتفاق على قانون بناء الكنائس كان منتظرا منذ 160 عاما ليرى النور، موضحة أنه كان بمثابة عرس للديمقراطية والمواطنة في مصر.

وأضافت: «نفعل الدستور وصدور هذا القانون نتيجة تفعيل المادة 235 من الدستور والتي تنص على ترميم الكنائس»، موضحة أن قانون دور العبادة الموحد تم عرضه ولكن لم يلق قبولا وارتياحا من جهات عديدة على رأسها الأزهر. وأشارت إلى أن صدور قانون بناء الكنائس يؤكد مدنية الدولة والمساواة بين المواطنين.

إشادة بالسيسي

وأكدت النائبة مارغريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان، في بيان لها، أن الموافقة على قانون بناء الكنائس سيسجله التاريخ المصري بأحرف من ذهب، ويعد شيئاً جيدًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينادي بمبدأ المواطنة والحفاظ على وحدة الوطن، وفي الوقت نفسه يُحسب أيضاً للقيادة السياسية بعد غياب 160 عاماً، ويثبت للعالم أن الحكومة والشعب المتمثل في أعضاء مجلس النواب أكدوا بكل مظاهر ومشاعر الحب في جلسة تاريخية مساندتهم لأشقائهم الأقباط في الوطن والوحدة الوطنية، وظهر معدنهم الأصيل جلياً تحت قبة البرلمان بعد موافقتهم على مشروع القانون، وأكدوا أننا جميعاً على قلب رجل واحد تحت شعار: «المسلم والمسيحي أيد واحدة».

وأشادت باستجابة الحكومة لاقتراحها بشأن تعديل المادة الثانية من قانون بناء الكنائس، وهو أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها ومحلق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحيين في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

واستنكرت داليا زيادة، مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، في تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك» موقف حزب النور من قانون بناء الكنائس، وقالت «حالة من الغليان داخل حزب النور بسبب تمرير قانون بناء الكنائس، وهذا في حد ذاته دليل على أهمية هذا القانون، وأن مصر حققت إنجازًا تاريخيًّا في مجال حرية العقيدة بسنّه». وأضافت: «تحيا مصر دولة مدنية رغم أنف حزب النور وأعوانه، وطن يتمتع فيه الجميع بقدر متساو من الحقوق والحريات، بغض النظر عن أصولهم الثقافية أو المجتمعية أو العرقية أو الدينية».

ترحيب إنجيلي

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس اندريه زكي، في بيان له، بصدور قانون بناء الكنائس، مؤكدا أن موافقة البرلمان على قانون بناء الكنائس تعد نقلة حضارية جديدة ترسخ مبدأ المواطنة التي نادى بها الدستور المصري.

وأضاف أن صدور القانون بالصيغة التي توافقت عليها الكنائس والحكومة معا، يحتاج إلى دعم من الجميع حتى يمكن أن يحقق الهدف المرجو منه، ويزيل الكثير من المشكلات التي كانت تظهر بين الحين والآخر بسبب إجراء أي تعديلات تقوم بها الكنائس على مبانيها وملحقاتها، وبخاصة في القرى.

ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخله الفوري واستجابته للتعديلات التي أقرتها الحكومة بالتنسيق مع الكنائس الثلاث؛ كما شكر رئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء البرلمان الذين أبدوا تجاوبا كبيرا مع مواد القانون، كذلك كافة القوى الوطنية سواء المؤيدة أو المعارضة، وايضا رؤساء الكنائس وممثلوها الذين بذلوا جهدا كبيرا في مراجعة كافة مواد القانون.

ويذكر انه طيلة الأشهر الماضية، جرت مناقشات بين الكنائس الثلاث الرئيسية في مصر الأرثوذكسية والكاثولكية والإنجيلية، وممثلين للحكومة، حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، قبل أن يتم التفاهم بشأنه، ومن ثم تقديمه للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه.

وفي 18آب/ أغسطس الجاري، قالت الكنيسة المصرية إنها فوجئت بتعديلات وإضافات وصفتها بـ«غير المقبولة» على مشروع القانون وفيما لم تفصح الكنيسة عن التعديلات، إلا أن تقارير محلية، قالت إنها متعلقة بالحديث عن «مساحة الكنيسة وحاجة المواطنين» لها، حيث اعتبرت الكنيسة أن العبارة الأخيرة مطاطة قد تستخدم لوقف البناء.

ويمثل المسيحيون بحسب تقديرات غير رسمية نحو 10 في المئة من سكان مصر. وكان كثير منهم قد اشتكى من عدم تلبية متطلبات أداء شعائرهم الدينية بالكامل بسبب تأخر الجهات الأمنية في الموافقة على طلبات البناء أو الترميم.