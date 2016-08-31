﻿وزارة الدفاع الأمريكية: العدناني مسؤول عن هجمات باريس وبروكسل ومطار اسطنبول وبنغلادش وإسقاط الطائرة الروسية سيناء

واشنطن ـ «القدس العربي»: أكدت وزارة الدفاع الامريكية ان قوات التحالف التى تقودها الولايات المتحدة قد استهدفت ابو محمد العدناني، الناطق الرسمي لتنظيم «الدولة»، في غارة جوية بسوريا اذ قال السكرتير الصحافي للبنتاغون بيتر كوك ان قوات التحالف نفذت غارة قرب بلدة الباب السورية في محافظة حلب.

ونشر التنظيم بيانا في وقت سابق عبر خدمته الاخبارية «أعماق» قائلاً ان العدناني لقي حتفه في الغارة، في حين قالت وزارة الدفاع الامريكية بأنها ما زالت تقيّم نتائج الغارة الجوية، وقال كوك ان ازالة العدناني من ساحة المعركة سيكون ضربة قاضية اخرى لتنظيم «الدولة ـ داعش» مشيراً إلى ان العدناني خدم كمهدنس رئيسي للعمليات الخارجية للجماعة المتشددة وكان كبير المتحدثين باسم التنظيم. وتعتبر الغارة الجوية الاخيرة الاحدث في سلسلة النجاحات التى حققتها قوات التحالف على البر في الاشهر الاخيرة حيث اوضح كوك ان العدناني كان منسقا لحركة المقاتلين في التنظيم كما شجع مباشرة هجمات «الذئاب المنفردة « ضد المدنيين وأفراد الجيش الامريكي وعمل بنشاط على تجنيد الاعضاء الجدد.

وقال كوك ان الجيش الامريكي سيستمر في تحديد الاولويات واستهداف قادة تنظيم «الدولة» بلا هوادة ومواصلة زخم تدمير «الورم الام» للتنظيم في العراق وسوريا ومكافحة امتداد الجماعة في جميع انحاء العالم .

واوضح ان العدناني كان اكثر من متحدث رسمي للتنظيم، مشيراً إلى انه من أهم قادة التنظيم لدوره المباشر في تجنيد المقاتلين الاجانب للجماعة الإرهابية.

وكشفت وزارة الدفاع الامريكية ان العدناني اشرف على عمليات خارجية كبيرة للتنظيم من بينها هجمات باريس والهجمات على مطار بروكسل ومطار اسطنبول واسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء اضافة إلى التفجيرات الانتحارية خلال تجمع حاشد في انقرة والهجوم على مقهى في بنغلادش، وقد اسفرت هذه الهجمات وفقا للبنتاغون عن مقتل اكثر من 1800 شخصاً واصابة ما يقارب من 4 آلاف.

وقال المسؤول الامريكي ان العدناني كان عضوا بارزا في تنظيم «القاعدة» في العراق وهو عضو في مجلس الشورى والمسؤول الاكثر تميزا بشكل علني في التنظيم،

واوضح كوك ان مقتل العدناني، اذا تم التأكد من ذلك، هو ضربة كبيرة للغاية بالنسبة لداعش مشيرا إلى ان مقتله سيعطل قدرة التنظيم على توجيه هجمات ضد الغرب اوالهام « الذئاب المنفردة».