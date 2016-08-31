﻿إسرائيل توافق على بناء أكثر من 450 وحدة استيطانية

القدس المحتلة – أ ف ب: أعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أمس ان إسرائيل وافقت على بناء 463 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة رغم الإدانات الدولية. وكانت «السلام الآن» قد اعلنت في البداية الموافقة على بناء 466 وحدة استيطانية ثم عادت لتؤكد انه تم إقرار بناء 463 وحدة فقط.

واكدت حاغيت اوفران من الحركة ان 50 من الوحدات الاستيطانية حصلت على موافقة نهائية من اللجنة المختصة في الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما تم منح الضوء الأخضر الاولي لـ234 وحدة استيطاني، بالإضافة تم ترخيص 179 وحدة استيطانية بنيت بالفعل في مستوطنة افرايم بأثر رجعي. وبحسب اوفران فإن كافة هذه الموافقات «إشكالية»، مشيرة الى ان الإسرائيليين «يواصلون التخطيط وتقديم التخطيط بشكل عام وهو أمر سيىء لحل الدولتين وسيىء لإسرائيل».