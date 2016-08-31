﻿تراجع مؤشر بورصة قطر قبل الإدراج في مؤشر «إف.تي.اس.إي» ومصر تصعد

دبي – رويترز: هبطت الأسهم الخليجية أمس الأربعاء مع تراجع مؤشر بورصة قطر 2.9 في المئة في ظل قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح على نطاق واسع بينما صعدت البورصة المصرية مع ترحيب المستثمرين بإصلاحات اقتصادية تقوم بها الحكومة.

ومن المتوقع بعد إغلاق السوق اليوم أن تعلن اف.تي.اس.إي لمؤشرات الأسواق عن قائمة بالأسهم القطرية التي ستدرجها في مؤشرها للأسواق الناشئة من منتصف سبتمبر/أيلول.

لكن الأسهم القطرية القيادية ارتفعت بالفعل على مدى الأسابيع الماضية، توقعا لذلك لتبلغ مستويات يراها كثير من مديري الصناديق عند قيمتها العادلة أو أعلى. وتعرضت تلك الأسهم لموجة بيع أمس ليهبط سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 2.4 في المئة وسهم بنك قطر الوطني 3.8 في المئة.

وأظهر مسح شهري تجريه رويترز لآراء كبار مديري صناديق الشرق الأوسط أن المعنويات تحولت لتصبح سلبية تجاه قطر للأشهر الثلاثة المقبلة نظرا لمسائل التقييم.

وتضررت الأسواق الخليجية الأخرى من هبوط خام برنت عن 48 دولارا للبرميل. وانخفضت جميع أسهم شركات البتروكيميائيات المتداولة في السعودية، مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» القيادي 0.9 في المئة. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.8 في المئة، في أقل حجم تعاملات منذ بداية العام.

وجاءت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية بين أكبر الخاسرين، نظرا للتباطؤ الاقتصادي في المملكة. وهبط سهم «فواز الحكير» لتجارة التجزئة 3.2 في المئة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، بعدما صعد في أوائل التعاملات. وتراجع سهم مجموعة «جي.إف.إتش» المالية واحدا في المئة، مبددا بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة والتي بلغت 4.3 في المئة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة تحت ضغط الأسهم القيادية. وتراجع سهم بنك الاتحاد الوطني ثلاثة في المئة وسهم بنك أبوظبي الوطني 1.9 في المئة.

لكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع واحدا في المئة، مع صعود أكثر قليلا من نصف الأسهم المتداولة. وزاد سهم «المصرية للاتصالات» المملوكة بنسبة كبيرة للدولة 2.7 في المئة، بعدما قالت الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت انها فازت بأول رخصة في البلاد لتشغيل خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه مصري (797 مليون دولار)، وهو ما يمهد الطريق لتصبح رابع مزود لخدمات المحمول في مصر. وارتفع سهم «السويدي إليكتريك» 3.8 في المئة، بعدما صعد 2.1 في المئة أمس الأول في أعقاب تسجيل الشركة زيادة 68 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام.

ووافق البرلمان المصري هذا الأسبوع على عدة إصلاحات من بينها فرض ضريبة القيمة المضافة وخطوات لتيسير تسوية النزاعات الضريبية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية هبط المؤشر 0.8 في المئة إلى 6080 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 3504 نقاط. أيضا هبط مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4471 نقطة.

ونزل المؤشر القطري 2.9 في المئة إلى 10990 نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 0.06 في المئة إلى 5420 نقطة.

وتراجع المؤشر العُماني 0.6 في المئة إلى 5735 نقطة، في حين زاد المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1142 نقطة.

وفي مصرارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 8158 نقطة.