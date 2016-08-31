﻿استقرار تضخم منطقة اليورو عند 0.2 في المئة يعزز احتمالات تحرك البنك المركزي الأوروبي

لوكسمبرغ – د ب أ: أظهر تقدير جديد للوكالة الأوروبية للاحصاء «يوروستات» أمس الاربعاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو مازال عند نسبة 0.2 في المئة في أغسطس/آب الحالي، حيث يتوقع المحللون أن يؤدي هذا إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للقيام بتحركات جديدة لتحفيز الاقتصاد خلال اجتماعه المنتظر الأسبوع المقبل.

ويقل معدل التضخم المعلن أمس بكثير من المعدل السنوي المستهدف للتضخم الذي حدده البنك المركزي الاوروبي الموجود في مدينة فرانكفورت الألمانية وهو أقل بقليل من 2 في المئة.

كان البنك قد خفض سعر الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى فائدة سلبية على الودائع، كما أطلق برنامجا لشراء سندات بقيمة 80 مليار يورو (89 مليار دولار) شهريا، كجزء من جهود تعزيز اقتصادات منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وقطع الطريق على مخاطر الكساد.

من جهة أخرى ذكر مسؤولون أوروبيون أن العوامل الخارجية، مثل أسعار النفط، جعلت معدلات التضخم منخفضة، بدلا من التراجع الواسع في مستويات الأسعار.

وكان محللون قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم بشكل مبدئي لشهر أغسطس المنصرم إلى 0.3 في المئة. وبدلا من ذلك، بقى عند مستواه الذي وصل إليه الشهر الماضي.

وقال ستيفن براون، المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات الاقتصادية ان بيانات التضخم «تعزز الدعوة إلى تبني البنك المركزي الأوروبي سياسة نقدية أكثر مرونة»، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة قد تأتي خلال اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 8 سبتمبر/أيلول الحالي.

وقال بيرت كولين، المحلل في «آي.إن.جي بنك»، انه من غير المحتمل أن يتحرك البنك المركزي خلال اجتماع الأسبوع المقبل، لكنه أضاف أن انخفاض معدل التضخم الرئيسي، الذي لا يشمل السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء الشهر الماضي، ربما يكون «جرس إنذار بالنسبة لأعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي».

وقد واصلت أسعار الطاقة التراجع في آب/أغسطس، لتنخفض بنسبة 5.7 في المئة، بعد زيادتها بنسبة 6.7 في الشهر السابق، لكن هذا قابلته زيادة أسعار السلع الغذائية والكحول ومنتجات التبغ، بالاضافة إلى أسعار الخدمات والسلع الصناعية غير الطاقة.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات نُشرت أمس ثبات معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في يوليو/تموز الماضي عند 10.1 في المئة للشهر الرابع على التوالي، وهو أقل مستوى لها في خمس سنوات.

وقد بذلت دول اليورو جهودا لتقليل معدلات البطالة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 2013 ووصولها إلى 12.1 في المئة، إلا أن كثيرين لا يزالون يرون أن المعدل مرتفع بصورة غير مقبولة.

واستمر معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل عند مستوى 8.6 في المئة، وهو أقل معدل منذ أكثر من 7 سنوات.

وأوضح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن عدد العاطلين في منطقة اليورو تراجع بـ43 ألف شخص في يوليو عنه في يونيو/ حزيران، إلا أن التراجع لم يكن كافيا لتغيير نسبة البطالة المعدلة موسميا.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول المنطقة التسعة عشر في تموز/يوليو 16.3 مليون شخص. أقل من ثلاثة ملايين منهم تحت سن الـ25 عاما، ما يعني أن معدل بطالة الشباب يبلغ 21.1 في المئة.