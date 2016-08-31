﻿ألمانيا: سننجز دمج اللاجئين في سوق العمل ولكن ذلك يستغرق وقتا ويقتضي تكاليف مالية كبيرة

برلين – وكالات: أعربت وزيرة العمل الألمانية، أندريا نالس، أمس الأربعاءعن ثقتها في تحقيق أوجه نجاح ملموسة على المدى الطويل، فيما يتعلق بدمج اللاجئين في سوق العمل الألماني.

وأضافت «سوف ننجز ذلك-ولكنه يستغرق وقتا».وتابعت القول «إنه ليس عدوا سريعا، ولكنه سباق جري لمسافات طويلة».

وأشارت إلى أن هناك حاجة لقوى عاملة إضافية في مجالات كثيرة في الأوساط الاقتصادية في ألمانيا. وأضافت أن كل هذا يحدث في المعدل وبالطريقة التي «توقعناها وأعددنا وخططنا لها».

وقالت أيضا أنه تم وقف شرط الأفضلية في الحصول على وظيفة لصالح متقدمين ألمان.

من جانبه يرى رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، فرانك-يورغن فايزه، أن هناك فرصا جيدة لدمج اللاجئين في سوق العمل الألمانية، ولكنه قال «إن ذلك يكلف أموالا طائلة ويستغرق وقتا طويلا».

وجاءت هذه التصريحات أمس بعد عام من تصريح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعبارتها الشهيرة عن استقبال اللاجئين ودمجهم: «سوف ننجز ذلك». وأضاف فايزه أن هناك أمورا كثيرة ترتبط أيضا بعدد اللاجئين الذين سوف يبقون في ألمانيا دائما.

وأشار إلى أنه يتوقع أن اللجوء إلى ألمانيا بالنسبة لجزء من الأشخاص لا يعد سوى لفترة معينة من أجل العودة إلى مواطنهم فيما بعد.

وأكد أن النتيجة الإجمالية التي تحسم إذا ما كان مجديا بالنسبة لألمانيا أم لا «أننا استقبلنا أشخاصا في بلدنا»، لن تكون متاحة إلا في غضون بضعة أعوام.

على صعيد آخر دعت وزارة العمل الاتحادية الألمانية الشركات إلى تعزيز التزامها في دمج اللاجئين في سوق العمل الألماني. وقالت متحدثة باسم الوزارة أمس في العاصمة برلين انه على الرغم من أن بيانات سوق العمل تظهر تحقيق أوجه نجاح في هذا الشأن، فإن الأمر يتعلق بصفة خاصة بالتأهيل واكتساب اللغة، مشيرة إلى أن ذلك يستغرق وقتا.

وفي الوقت ذاته، قالت الوزارة «إننا نناشد الشركات بالطبع تكثيف مساعيها للقيام بذلك سويا».

يذكر أن أصوات الانتقاد الموجهة إلى مساعي الشركات في دمج اللاجئين بسوق العمل تعالت بصورة متكررة خلال الأسابيع الماضية.

ورد ممثلو أوساط الصناعة الألمانية بأن عملية الدمج تعد مهمة شاقة.

وبحسب تقرير لصحيفة (بيلد) الألمانية تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التحدث مع رؤساء كثير من الشركات حول هذا الموضوع يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري.