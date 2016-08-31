﻿«إنفستكورب» البحرينية تبحث شراء حصة صغيرة من شركة «معامل البرج»

الرياض – د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس الأول أن شركة الاستثمار المالي البحرينية «إنفستكورب» تجري محادثات لشراء حصة صغيرة في شركة الرعاية الصحية السعودية «معامل البرج».

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصادر القول ان قيمة شركة «معامل البرج» قد تصل إلى أكثر من مليار دولار وفقا للصفقة، وأن شركة «إرنست أند يونغ» للاستشارات الإدارية والمالية تقوم بدور مستشار الصفقة لشركة «البرج».

كانت شركة «إنفستكورب»، وهي أكبر مستثمر خليجي خاص في القطاع العقاري الأمريكي، قد ذكرت في تموز/يوليو الماضي ان صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي «مبادلة» سيستحوذ على 20 في المئة من أسهمها.

وبحسب موقع «معامل البرج» فإنها تعد أكبر سلسلة معامل طبية خاصة في الشرق الأوسط، وتقدم خدماتها للأفراد ولشركات الرعاية الصحية.

يذكر أن الاستثمارات الخاصة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية تتزايد، في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومة السعودية خطة تحول اقتصادي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق من 25 في المئة إلى 35 في المئة.