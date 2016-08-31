﻿مسح: مستوى قياسي لإنتاج نفط «أوبك» وسط زيادة خليجية وتراجع افريقي

لندن – رويترز: خلص مسح أجرته رويترز أمس الأربعاء إلى أن من المرجح أن يصل إنتاج نفط «أوبك» إلى مستوى قياسي مرتفع في أغسطس/آب، حيث عوضت الإمدادات الإضافية من السعودية والأعضاء الخليجيين الآخرين أثر التراجعات في نيجيريا وليبيا.

وقالت مصادر في المسح ان من المرجح أن يكون إنتاج السعودية أكبر مصدر في «أوبك» قد بلغ مستوى قياسيا جديدا، مع تلبيتها الطلب المحلي المرتفع عادة في هذا الوقت من السنة، وتركيزها على المحافظة على حصتها السوقية.

وتعززت إمدادات المنتجين الكبار الآخرين في الشرق الأوسط باستثناء إيران.

وبحسب المسح، المستمد من بيانات الشحن ومعلومات مصادر في القطاع، زاد معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 33.50 مليون برميل يوميا، من قراءة معدلة تبلغ 33.46 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

وقد يزيد ذلك الشكوك فيما يتعلق بتجدد الحديث داخل «أوبك» عن تثبيت الإنتاج لدعم الأسعار. وارتفع النفط صوب 48 دولارا للبرميل من 42 دولارا في مطلع أغسطس، مدعوما بمثل تلك التكهنات لكن الآمال ضعفت في الأيام الأخيرة.

وقال أوليفييه جاكوب، محلل سوق النفط في «بتروماتركس» الاستشارية «أوبك» لا ترغب حقا في تثبيت الإنتاج.. لكنها تحلم بتثبيت الأسعار عند المستويات الحالية.»

وزاد المعروض منذ تخلت «أوبك» في 2014 عن دورها التاريخي، المتمثل في تعديل الإنتاج لرفع الأسعار، مع قيام السعودية والعراق وإيران بضخ المزيد. وارتفع الإنتاج أيضا بسبب عودة إندونيسيا في 2015 والغابون في يوليو/تموز لعضوية المنظمة.

وأفسد تغير العضوية المقارنات التاريخية. وبلغ إنتاج «أوبك» في أغسطس- باستبعاد الغابون وإندونيسيا- 32.54 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في المسوح التي بدأت عام 1997.

وقالت مصادر شاركت في المسح ان من المتوقع على الأقل أن تضاهي السعودية في أغسطس مستوى إنتاج يوليو/تموز القياسي البالغ 10.67 مليون برميل يوميا. وقالت مصادر أخرى في القطاع ان مستوى قياسيا مرتفعا جديدا يبلغ 10.90 مليون برميل يوميا ممكن في أغسطس.

ولا توجد أي دلائل على تخفيضات متعمدة. كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ رويترز الHسبوع الماضي أن إنتاج أغسطس قريب من مستوى يوليو لكنه لم يذكر رقما محددا.

وتواصل الإمارات العربية المتحدة زيادة إنتاجها، الذي وصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في أغسطس للمرة الأولى في مسوح رويترز. وضخ العراق والكويت أكثر بقليل في يوليو حسبما أظهر المسح.

واستقر المعروض الإيراني مع اقتراب الإنتاج من معدلات ما قبل العقوبات الغربية، وكان البلد أسرع مصدر لنمو إنتاج «أوبك» في وقت سابق هذا العام، بعد رفع العقوبات. وتسعى إيران إلى جذب الاستثمارات لمزيد من زيادة المعروض.

وعلى صعيد الدول التي تراجع إنتاجها جاء أكبر انخفاض من نيجيريا، مع تعرض المنشآت النفطية لهجمات المتمردين، وحالة القوة القاهرة المعلنة في خام كوا إيبوي أكبر مصدر لإمدادات البلاد على مدار الشهر بأكمله مما قلص الصادرات.

وتراجع إنتاج ليبيا أكثر، وشهدت فنزويلا إنخفاضا جديدا وسط أزمة اقتصادية.

يقوم مسح رويترز على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات التدفقات لتومسون رويترز، ومعلومات مقدمة من مصادر بشركات النفط و»أوبك» وشركات استشارية.