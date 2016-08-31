﻿المصرية للاتصالات تحصل على رخصة الجيل الرابع للمحمول مقابل 7 مليارات جنيه

القاهرة – رويترز: وقعت شركة «المصرية للاتصالات» أمس الأربعاء عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه (797.3 مليون دولار).

ووقع الرئيس التنفيذي للشركة، تامر جاد الله، اتفاق ترخيص الجيل الرابع الذي تبلغ مدته 15 عاما مع القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مصطفى عبد الواحد.

وقالت «المصرية للاتصالات» في بيان أن الشركة تسدد 5.2 مليار جنيه من إجمالي قيمة الترخيص على الفور، نصفه بالدولار والنصف الآخر بالجنيه.

وأضافت أنه سيتم سداد الجزء المتبقي من قيمة العقد «بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربع سنوات».

وكان جهاز تنظيم الاتصالات في مصر طرح رخص الجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات العاملة في البلاد، مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر/أيلول.

وقالت «المصرية للاتصالات» في بيان منفصل أصدرته باللغة الانكليزية ان شروط ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول تلزم الشركة بتوفير الخدمة في غضون ستة أشهر، في حين تبلغ الفترة المبدئية للترخيص 15 عاما.

وأوضح جاد الله في مؤتمر صحافي عقب توقيع اتفاق الترخيص أن الخدمة ستبدأ بعد ستة أشهر من إجراء الاتفاقيات مع الشركات الأخرى والحصول على الترددات.

وقال ان خدمات الجيل الرابع ستقدم على شبكة جديدة، وستشمل خدمات الصوت والبيانات، على أن يتم تقديم خدمات الجيلين الثاني والثالث عبر اتفاقيات تجارية مع شركات المحمول.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي «فودافون مصر» التابعة لـ»فودافون» العالمية، و»أورنج مصر» التابعة لـ»أورنج» الفرنسية، و»اتصالات مصر» التابعة لشركة «اتصالات» الإماراتية.

وقال جاد الله في المؤتمر الصحافي ان شركته تملك «حصة أقلية في فودافون، ولا توجد أي عوائق قانونية تحول دون احتفاظنا بالرخصة لكننا ملتزمون بأي قرارات قانونية في هذا الاتجاه مستقبلا.»

وتملك «المصرية للاتصالات» حصة نسبتها 45 في المئة في شركة «فودافون مصر».

وكان مصدر أبلغ رويترز في يونيو/حزيران الماضي طالبا عدم ذكر اسمه أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يلزم الشركة في الخطابات والعروض التي أرسلها لها للحصول على رخصة الجيل الرابع بالتخارج من «فودافون».

وتمتلك الحكومة المصرية 80 في المئة من أسهم «المصرية للاتصالات» التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر البلدان العربية من حيث تعداد السكان.

(الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري).