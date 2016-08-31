﻿اتفاق مبدئي لبناء خط أنابيب بحري لتصدير الغاز القبرصي إلى مصر

نيقوسيا – وكالات: وقعت قبرص ومصر اتفاقا أمس الأربعاء يمهد الطريق لإجراء مفاوضات مفصلة حول مد خط أنابيب تحت البحر لتصدير الغاز الطبيعي من الجزيرة المتوسطية إلى مصر.

وتسعى قبرص للحصول على طرق بديلة لاستغلال مخزوناتها البحرية من الغاز الطبيعي، نظرا لانها لم تعثر على مخزونات تكفي لتغطية تكاليف بناء محطة غاز طبيعي مسال على ساحلها الجنوبي.

ووقع الاتفاق وزير الطاقة القبرصي جورجيوس لاكوتربيس، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ما يمهد الطريق لإجراء مزيد من المفاوضات حول بناء خط الأنابيب من الحقول البحرية في المنطقة الاقتصادية القبرصية الحصرية، إلى مصر حيث سيتم استخدام الغاز اما للاستهلاك المحلي او لإعادة تصديره.

ولم يكشف البيان الصادر عن وزارة البترول المصرية عن كميات الغاز الطبيعي التي تعتزم استيرادها من قبرص الرومية، أو موعد البدء بعملية الاستيراد.

واعتبر الوزير المصري أن «توقيع الاتفاق يسهم في تحقيق الاستفادة الاقتصادية من تسهيلات الغاز القائمة في مصر، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الغاز القبرصي خلال الفترة القادمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية».

وأفاد البيان ان الاتفاق «واحد من سلسلة الترتيبات القانونية التي ستدعم بيع الغاز الطبيعي القبرصي إلى مصر، وتمنح المستثمرين الثقة وتكمل المناقشات التجارية الجارية». وأضاف ان الحكومتين «ستبدآن الآن على وجه السرعة» المناقشات حول الاتفاق لبناء خط الأنابيب.

وصرح الوزير المصري «لقد وقعنا أول اتفاق مهم في سلسلة الإجراءات التي سنشهدها قريبا (..) وأتطلع إلى البدء السريع من الآن للمناقشات المتعلقة بوضع النقاط الرئيسية وخارطة الطريق للخطوات المقبلة».

بدوره قال الوزير القبرصي ان الهدف هو بدء تشغيل خط الأنابيب في الفترة بين العامين 2020-2022.

وأضاف «نأمل في ان يسهم الاتفاق في تسريع الاتفاقيات التجارية وخلق إطار عمل استثماري لبيع الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر».

ومنذ عثورها أول مرة على الغاز في مياه المتوسط في 2011، منحت قبرص مجموعة من تراخيص التنقيب لعدد من الشركات العالمية أملا في العثور على مزيد من المخزونات.