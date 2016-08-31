﻿وزير التخطيط المصري: 30 في المئة من ارتفاع الدولار أمام الجنيه سببه المضاربة

القاهرة – وكالات: قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، أمس الأربعاء إن 30 في المئة من ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري سببه المضاربة.

وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في القاهرة، أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سيعمل على «اختفاء المضاربة.. والبنك المركزي ستكون له أدواته للسيطرة على السوق».

ويصرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسة الأخرى في سوقين، أولها الرسمية التي يشرف عليها البنك المركزي، والثانية السوداء التي تحدد سعر العملات بناء على العرض والطلب.

ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي 8.88 جنيه وفق الأسعار الرسمية، بينما يتجاوز 12.5 جنيها في السوق الموازية (السوداء).

وبشأن ما يتردد محلياً حول ضرورة خفض الجنيه المصري أمام الدولار وإمكانية تعويمة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، أكد العربي أن «سياسة السيطرة على سعر الجنيه سياسة غير صحيحة، وقوة السوق تحدد السعر المنضبط».

وتوصلت مصر في وقت سابق من الشهر الماضي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن حزمة تمويل بقيمة 21 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

واعتبر الوزير المصري أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي «يساهم في استعادة الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي السيطرة على مشكلة عجز الموازنة والدين العام».

على صعيد آخر ارتفع الطلب على الريال السعودي في السوق المصرية، مع بدء توافد الحجاج إلى الديار الحجازية لأداء مناسك الحج.

وقال متعاملون في سوق الصرف ان موسم الحج رفع الطلب بشكل كبير على الريال السعودي وبنسبة أقل الدولار الأمريكي الشحيحين، تزامناً مع تشديد القبضة الأمنية على تجارة العملة في البلاد.

وقال متعاملون في لقاءات متفرقة ان العملة السعودية شحيحة في السوق، «ورغم ذلك نبيعها وفق أسعار السوق الرسمية، تخوفاً من الملاحقة الأمنية والإغلاق».

وقفز الريال السعودي في السوق الرسمية المصرية إلى 2.4 جنيه مقابل 2.03 جنيه قبل قرار البنك المركزي المصري بخفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 14 في المئة منتصف مارس/آذار 2016، كون العملات الخليجية مرتبطة بشكل وثيق بالعملة الأمريكية، الأمر الذي دفعها للارتفاع مباشرة أمام العملة المصرية.

ويبلغ العدد الإجمالي لتأشيرات الحج التي حصل عليها المصريون المقيمون في البلاد، 62 ألف تأشيرة بحسب ما صرح به أشرف العربي، وزير التخطيط ورئيس بعثة الحج خلال وقت سابق من أغسطس/آب الفائت.

وأشار بعض المتعاملين المرخصين أن طالبي الريال السعودي، وخاصة لغرض الحج، يتوجهون إلى تجار السوق السوداء الذين يبيعون الريال بـ3.55 جنيه، مقابل 2.4 جنيه في البنوك المصرية.

وقالت أمل قطب الخبيرة بالشؤون المصرفية ان البنوك المصرية تمنح العملاء مبالغ متباينة من الريال السعودي تصل إلى 2000 ريال سعودي، بموجب جواز السفر وتذكرة الطيران والتأشيرة، «أما غير العملاء فعليهم تدبير أحوالهم سواء من شركات الصرافة أو تجار العملة في السوق السوداء».

وتحتاج شركات السياحة المصرية إلى الريال السعودي لتوفير مصاريف حجز الفنادق والتعاقد مع شركات النقل، وتوفير ما يلزم للحجاج المصريين داخل السعودية، من سبل معيشة وتنقلات داخلية وتسوق داخل المملكة.

ومؤخرا لم تعد البنوك العاملة في مصر قادرة على توفير الريال السعودي للعملاء، بحسب المحلل المالي المصري حسام العجمي، الذي أوضح أن أسباب ارتفاع سعر العملة السعودية وندرتها تعود إلى أزمة نقص في العملات الأجنبية عموما تواجهها مصر. وأضاف «هناك نقص كبير للعملات الخليجية في مصر، الأمر الذي دعا شركات الصرافة والأفراد للاحتفاظ بها، في انتظار خطوة من جانب البنك المركزي المصري، بخفض الجنيه أو تعويمه أمام الدولار في إطار تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي» التي طلبها من الحكومة المصرية.

وتابع القول «دفعت حالة الترقب كل من لديه عملة أجنبية لأن يكون تاجر عملة صغيرا، ويحافظ عليها في انتظار أية قرارات من جانب البنك المركزي لخفض الجنيه، مما سيحقق أرباحا من بيع ما لديه بالسعر الجديد».