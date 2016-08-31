﻿الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يتعاقد مع البرازيلي باربوسا

ميلانو – الأناضول: أعلن إنتر ميلان الإيطالي، تعاقده رسميا مع البرازيلي غابرييل باربوسا لخمسة أعوام من سانتوس البرازيلي.

ووفقا لموقع النادي الإيطالي فإنه تم الاتفاق بين مسؤولي الانتر وسانتوس على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد، والتي تبلغ قيمتها 27.5 مليون يورو. وتوج غابرييل (20 عاما) بالميدالية الذهبية مع المنتخب البرازيلى فى أولمبياد ريو، التي انتهت فعالياتها مؤخرا بعد الفوز على نظيره الألماني بركلات الترجيح فى المباراة النهائية. وفي مايو/ آيار 2013، شارك غابرييل للمرة الأولى مع الفريق الأول لنادي سانتوس، وكان عمره آنذاك، 16 عاما، وتوج معه بآخر نسختين للدوري عامي 2015 و2016. ويعد غابرييل خامس صفقة أبرمها إنتر ميلان هذا الصيف، بعد البرتغالي جواو ماريو، والثنائي الأرجنتيني إيفر بانيغا وكريستيان أنسالدي وأنطونيو كاندريفا.