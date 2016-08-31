﻿الدوري الألماني: لايبزغ يستعير مدافع ليفركوزن… وشالكه يضم كونوبليانكا

برلين – د ب أ: تعاقد لايبزغ الألماني مع المدافع اليوناني كيرياكوس بابادوبولوس من باير ليفركوزن الألماني كما تعاقد شالكه الألماني مع لاعب الوسط المهاجم الأوكراني ايف كونوبليانكا من أشبيلية الأسباني قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وضم لايبزغ العائد للدرجة الأولى هذا الموسم اللاعب اليوناني بابادوبولوس (24 عاما) على سبيل الإعارة لموسم واحد مع وجود بند في العقد يتيح للنادي التعاقد معه بشكل نهائي. وفي الوقت ذاته، أعار لايبزغ لاعب خط وسطه ماسيو برونو إلى أندرلخت البلجيكي. وأصبح بابادوبولوس سابع لاعب يضمه لايبزغ هذا الصيف، علما أن اللاعب سبق له التدرب في شالكه تحت قيادة المدرب رالف رانغنيك الذي يتولى حاليا منصب مدير الكرة في لايبزغ. وقال رانغنيك: «أغلقنا بالفعل باب نشاطنا في سوق الانتقالات ولكننا استعدنا نشاطنا فيه بعدما سنحت الفرصة للتعاقد مع بابادوبولوس».

كما انتقل كونوبليانكا (26 عاما)، الذي فاز بلقب الدوري الأوروبي مع أشبيلية في الموسم الماضي، إلى شالكه على سبيل الإعارة مع بند أيضا يتيح التعاقد بشكل نهائي. ويرى شالكه في كونوبليانكا بديلا هجوميا جيدا بعد رحيل المهاجم الألماني الدولي ليروي ساني إلى مانشستر سيتي الإنكليزي. كما استكمل فيردر بريمن الألماني إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم الألماني سيرجي غنابري من أرسنال. وشارك غنابري (21 عاما) في فوز المنتخب الألماني الأولمبي بالميدالية الفضية في أولمبياد «ريو 2016» كما تصدر غنابري قائمة هدافي المسابقة الأولمبية برصيد ستة أهداف في ست مباريات. ووافق اللاعب على توقيع عقد طويل المدى مع بريمن في صفقة يعتقد أن تبلغ قيمتها بين خمسة وستة ملايين يورو. واتجه بريمن لضم غنابري بعدما تأكد من غياب ماكس كروس عن صفوفه لعدة أسابيع بسبب الإصابة في الركبة. وتعاقد إنغولشتات الألماني مع المدافع مارسيل تيسيراند (23 عاما) من موناكو الفرنسي بعقد يمتد لأربعة أعوام مقابل ثلاثة ملايين يورو (رقم قياسي في تاريخ إنغولشتات). ووافق أوغسبورغ الألماني على إعارة مهاجمه السويسري ألبيان آغيتي (19 عاما) لسانت غالين السويسري لمدة موسم واحد فقط. وكان اللاعب انضم لأوغسبورغ في الشتاء الماضي من بازل السويسري ولكنه خاض مباراة واحدة فقط مع الفريق.