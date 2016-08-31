﻿تشلسي يضم المدافع ألونسو… ومانشستر سيتي يعير أربعة لاعبين

لندن – د ب أ: أعلن تشلسي الإنكليزي عن تعاقده مع المدافع ماركوس ألونسو (25 عاما) من فيورنتينا الإيطالي بعقد لخمس سنوات قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، فيما أعار مانشستر سيتي أربعة لاعبين دوليين في اليوم الأخير لسوق الانتقالات.

وأوضح تشلسي عودة ألونسو للعب في الدوري الإنكليزي حيث سبق له اللعب لبولتون ثلاثة مواسم قبل الانتقال لفيورنتينا، والذي أعاره بدوره الى سندرلاند الإنكليزي لبعض الوقت في موسم 2013/2014. وقال ألونسو، الذي أصبح أول مدافع يتعاقد معه الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي الجديد: «إنها خطوة في مسيرتي الكروية. وأعتقد أنه المكان الأنسب لي من أجل مواصلة تطوير مستواي… كان قرارا سهلا لي عندما علمت أن تشلسي يسعى للتعاقد معي».

وشهد اليوم نشاطا هائلا لمانشستر سيتي الذي أعار كلا من حارس مرماه الإنكليزي الدولي جو هارت والمهاجم ويلفريد بوني ولاعب الوسط سمير نصري والمدافع إلياكويم مانغالا. وانتقل هارت (29 عاما) لتورينو الإيطالي من أجل البحث عن فرصة للعب أساسيا والحفاظ على موقعه كحارس أساسي للمنتخب الإنكليزي، لا سيما وأن الأسباني جوسيب غوارديولا المدرب الجديد للسيتي لم يستعن به في أي مباراة بالدوري هذا الموسم، حيث يعتمد على الحارس ويلي كاباييرو كما تعاقد مع حارس المرمى التشيلي المخضرم كلاوديو برافو من برشلونة الأسباني. وقال هارت: «فجأة، شهدت مسيرتي الكروية نقطة تحول مهمة… عرض تورينو جاء في اللحظة المناسبة وبالطريقة المناسبة». وانتقل المهاجم الإيفواري بوني، الذي فشل في إيجاد مكان منتظم له بتشكيلة مانشستر سيتي منذ انتقل إليه في كانون الثاني/ يناير 2015 من سوانسي مقابل 28 مليون جنيه استرليني، إلى ستوك الإنكليزي. كما تعاقد مارك هيوز مدرب ستوك مع المدافع الهولندي الدولي برونو مارتينز إندي من بورتو البرتغالي على سبيل اشلإعارة. وانتقل الفرنسي سمير نصري من السيتي إلى أشبيلية الأسباني، فيما انتقل مواطنه مانغالا، الذي تعاقد معه مانشستر سيتي قبل عامين مقابل 32 مليون استرليني، إلى بلنسية الأسباني.

سندرلاند يتعاقد مع الغابوني ندونج في صفقة قياسية

لندن – رويترز: أعلن سندرلاند تعاقده مع ديدييه ندونغ لاعب وسط منتخب الغابون من لوريان الفرنسي في صفقة قياسية للنادي الانكليزي مقابل 16 مليون يورو. وبات ندونغ، اللاعب السابق للصفاقسي التونسي، سابع لاعب ينضم لفريق المدرب ديفيد مويز الذي تولى المهمة خلفا لسام أولاردايس الشهر الماضي. وقال ندونغ: «ربما لا يعرفني جمهور سندرلاند بعد لكن أعدهم بأنهم سيكتشفون سريعا أنني أبذل كل جهد من أجلهم ولصالح النادي». وتابع اللاعب البالغ عمره 22 عاما وخاض 18 مباراة مع الغابون: «هذا أجمل يوم في حياتي».

ملقة يعير المغربي تيغدويني إلى الدوري الهولندي

مدريد – الأناضول: أعلن نادي ملقة الإسباني إعارة لاعبه المغربي عدنان تيغدويني، إلى فيتيسه الهولندي حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لموقع النادي الإسباني فإنه تم الاتفاق مع مسؤولي فيتيسه على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد، والتي لم يتم الكشف عن قيمتها. يشار إلى أن عقد عدنان مع ملقة ممتد حتى يونيو/ حزيران 2020، لكنه أصبح خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الإسباني. وشارك تيغدويني في 12 مباراة بالموسم الماضي مع ملقة، ثم أعير في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لقيصري سبور التركي.

المغربي سايس ينتقل إلى ولفرهامبتون الانكليزي

لندن – الأناضول: أعلن نادي انجيه الفرنسي، انتقال لاعب وسطه المدافع المغربي، رومان سايس، إلى صفوف ولفرهامبتون، الذي يلعب في الدرجة الانكليزية الاولى. ووفقا لموقع الاتحاد المحلي للعبة، فإنه تم التعاقد مع سايس لمدة 4 مواسم، والاتفاق بين مسؤولي الناديين على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، والتي لم يتم الكشف عن قيمتها. وأضاف سايس، لموقع النادي: «لدي مشروع جيد للعودة إلى البرمييرليغ، فالملعب والجماهير والبنى التحتية رائعة، وأنا حقاً سعيد بانضمامي إلى صفوف ولفرهامبتون». وقدم سايس موسما جيداً مع انجيه الذي انتقل إلى صفوفه عام 2015 قادماً من لوهافر، وخاض معه 35 مباراة في الدوري الفرنسي.

عرب أوروبا: براهيمي وسليماني يتنافسان على لقب أغلى لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية

الجزائر – د ب أ: يخوض الدوليان الجزائريان ياسين براهيمي وإسلام سليماني منافسة غير معلنة على لقب أغلى لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية على الإطلاق.

وذكرت تقارير إخبارية أن إيفرتون الإنكليزي توصل لاتفاق لضم ياسين براهيمي لاعب وسط بورتو البرتغالي مقابل 40 مليون يورو على أن يحصل اللاعب على راتب أسبوعي يصل إلى 100 ألف يورو (نحو خمسة ملايين يورو سنويا). كما كشفت تقارير أخرى أن ليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي قرر دفع 35 مليون يورو لضم سليماني هداف المنتخب الجزائري من سبورتنغ لشبونة البرتغالي. وانضم براهيمي (26 عاما) لبورتو في منتصف تموز/ يوليو 2014 من غرناطة الأسباني بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل 8.5 مليون يورو. وحدد الشرط الجزائي للاعب بـ50 مليون يورو. أما سليماني فوقع في صيف 2013 عقدا لأربعة مواسم مع لشبونة من شباب بلوزداد الجزائري مقابل مبلغ يتراوح بين 250 آلف و400 ألف يورو. وكان الدولي السابق كريم زياني أغلي لاعب جزائري عندما تعاقد في 2009 مع فولفسبورغ بطل الدوري الألماني حينها مقابل سبعة ملايين يورو.