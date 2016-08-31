﻿الدوري الانكليزي: أرسنال يضم موستافي وبيريز رسميا ويعير تشامبرز

لندن – د ب أ: أعلن ارسنال الإنكليزي رسميا ضم المدافع الألماني شكودران موستافي من بلنسية والمهاجم الإسباني لوكاس بيريز من ديبورتيفو لاكورونيا.

ولم يكشف أرسنال عن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام البريطانية قدرت قيمة صفقة موستافي بـ35 مليون جنيه استرليني مقابل 17.1 مليون لصفقة بيريز. وقضى موستافي (24 عاما) موسمين في بلنسية وشارك في 64 مباراة مع الفريق. ويعود موستافي إلى إنكلترا بعدما قضى بعض الوقت في قطاعات الناشئين في إيفرتون قبل أن يرحل إلى سامبدوريا ثم بلنسية. وقال المدرب آرسين فينغر: «إنه في السن المناسب. لديه خبرة جيدة، يتمتع بتركيز عالي ويمتلك القدرة على التحكم في الكرة، لقد تعاقدنا مع لاعب رائع مع الاستعداد بشكل جيد للمستقبل». وأعار ارسنال المدافع كالوم تشامبرز إلى ميدلزبره لموسم واحد. وخاض موستافي 12 مباراة دولية مع المنتخب الألماني منذ مشاركته الأولى في أيار/ مايو 2014، حيث انضم متأخرا لقائمة الفريق في كأس العالم 2014، كما شارك معه في «يورو 2016». وسبق لأرسنال أن تعاقد هذا الصيف مع السويسري غرانيت شاكا من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني. وأوضح فينغر أنه بضم موستافي وبيريز سيختتم سوق الانتقالات الصيفية. وكان بيريز انضم إلى ديبورتيفو الموسم الماضي من باوك اليوناني وسجل 19 هدفا في كل المسابقات، بينها 17 هدفا في الدوري الإسباني. وقال عنه فينغر: «إنه ليس فقط هدافا، لكنه يتعاون بشكل جيد مع رفاقه، يجيد التمريرات الحاسمة ويركض بشكل جيد». وأضاف: «لديه عين ثاقبة على المرمى وقدم موسما رائعا العام الماضي».