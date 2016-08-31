﻿لقاء «آزوري» فينتورا ضد «ديوك» ديشان بدماء جديدة!

روما – د ب أ: يخوض جانبيرو فينتورا أول مباراة في قيادة المنتخب الإيطالي عندما يواجه منتخب فرنسا وصيف بطل «يورو 2016» اليوم في مباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وسيتم أيضا إجراء تجربة تقنية في ملعب «سان نيكولا» بمدينة باري، حيث يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالاستعانة بالحكام المساعدين عبر الفيديو للمرة الأولى في مباراة دولية. وكان فينتورا (68 عاما) ترك تورينو بعد خمسة مواسم، ليخلف أنطونيو كونتي في تدريب المنتخب الإيطالي في تموز/ يوليو الماضي، علما أن فينتورا خلف كونتي أيضا في باري عام 2009. وقال فينتورا مازحا: «عندما ترك كونتي باري، كان الأمر جيدا لي، وعندما ترك المنتخب الإيطالي كان الأمر جيدا لي. وعندما يترك تشلسي أعرف أين سأذهب». ويتطلع فينتورا لخوض مباراته الرسمية الأولى مع الآزوري، يوم الاثنين المقبل أمام مضيفه إسرائيل، كما أنه متمسك بالتزامه بتجديد الفريق، واستدعى أربعة لاعبين للمرة الأولى، ثلاثة منهم تتراوح أعمارهم من 17 إلى 22 عاما. وكان فينتورا أعلن القائمة الأسبوع الماضي ووجد رد فعل إيجابيا من المهاجم أندريا بيلوتي (22 عاما) الذي دربه فينتورا في تورينو، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، فيما سجل ليوناردو بافوليتي (27 عاما) لاعب جنوى هدفين. وانضم أيضا اليسيو رومانيولي (21 عاما) مدافع ميلان للمنتخب بجانب زميله بالفريق الحارس جانلويجي دوناروما (17 عاما) الذي يمكن أن يصبح أصغر لاعب يرتدي قميص المنتخب الإيطالي. وأبقى فينتورا على 15 لاعبا من الفريق الذي خاض به كونتي «يورو 2016»، حيث خرجت إيطاليا من الدور ربع النهائي أمام ألمانيا بركلات الترجيح، كما ينتظر أن يحافظ على خطة اللعب 3-5-2 مع الإبقاء على جانلويجي بوفون قائدا للمنتخب. ويمكن أن يقود بوفون زملاءه المدافعين بفريق يوفنتوس أندريا بارزالي وجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، الذي ربما يغيب عن المباراتين بسبب مرض ابنه. وفي الهجوم انضم إيدير وغراتسيانو بيلي لمانولو غابياديني وشيرو إيموبلي، لكن فينتورا لم يجد مكانا خاليا لستيفان شعراوي مهاجم روما، ولا لدومينيكو بيراردي (22 عاما) رغم أنه سجل سبعة أهداف في آخر ست مباريات شارك فيها مع ساسولو في الدوري المحلي والدور الإقصائي بالدوري الأوروبي. وقال فينتورا: «من المرجح عدم الاستفادة من الشعراوي، ببساطة، لعدم وجود مكان شاغر في مركزه. الأمر ذاته ينطبق على بيراردي. طالما نستخدم تلك الطريقة، سيكافح كل من يلعب في مركز الجناح الهجومي للدخول في التشكيلة الأساسية». وفي وسط الملعب، يعود ماركو فيراتي بعد شفائه من الإصابة، فيما يعود للانضمام أيضا جاكومو بونافينتورا بعدما غاب عن المشاركة في «يورو 2016».

وتسعى فرنسا لنسيان هزيمتها من البرتغال في المباراة النهائية ليورو 2016، عندما تواجه بلغاريا في أول جولة بتصفيات مونديال 2018 على أرضها. وقام ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي بالنزول بمعدل أعمار اللاعبين، حيث يعطي الفرصة الأولى للمدافعين سيباستيان كورشيا (25 عاما) وجبريل سيديبيه (24 عاما) والحارس ألفونس أريولا (23 عاما). واستبعد ديشان، الذي لعب ودرب يوفنتوس، المخضرم باتريس إيفرا وكريم بنزيمه، الذي غاب أيضا عن «يورو 2016» حول تورطه في قضية ابتزاز. وقال ديشان: «باتريس دائما يقدم أفضل مستوى له، لكن أيضا يجب أن أضع في اعتباري أن كأس العالم ستقام بعد عامين. ويبلغ باتريس من العمر 35 عاما. وأريد أن أمنح الفرصة للاعبين الصغار وأن أتيح لهم فرصة النضوج خطوة بخطوة». وأضاف: «أعتقد أنها ليست اللحظة المناسبة لعودة بنزيمه للمنتخب». ويجهز الفيفا أيضا لكأس العالم المقبل حيث يواصل اختباراته لتكنولوجيا الإعادة التليفزيونية، والتي تساعد حكام المباراة في اتخاذ قرارها بشأن الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمر وهوية اللاعبين الذين ستتم معاقبتهم. وفي باري، سيقوم مساعدة الفيديو بالتواصل مع الحكام داخل الملعب عبر سماعات، ولكن المباراة لن تتوقف لمراجعة إعادات الفيديو. وسيرتدي المنتخب الإيطالي شارات سود لإحياء ذكرى الـ292 ضحية الذين توفوا خلال الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا مؤخرا.