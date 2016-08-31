﻿اسبانيا تواجه بلجيكا في عصر التجديد وما بعد كاسياس

مدريد – د ب أ: هل هناك حياة في المنتخب الأسباني بعد نهاية عصر إيكر كاسياس؟ هذا السؤال أصبح محور الحديث في أسبانيا هذا الصيف قبل المباراة الودية أمام بلجيكا اليوم.

بعد 16 عاما و167 مباراة مع منتخب أسبانيا خلال العصر الذهبي للماتادور، الذي شهد قيادته الفريق للتتويج بلقب مونديال 2010 ولقبي يورو 2008 و2012، تم استبعاد الحارس المخضرم لبورتو البرتغالي من جولين لوبيتيغي المدرب الجديد للمنتخب الأسباني لقائمة فريقه لمواجهة بلجيكا. واتخذ خليفة فيسنتي دل بوسكي قرارا سريعا عبر الإعلان عن وضع ثقته في ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، مثلما فعل دل بوسكي في يورو 2016 ولكنه أكد أن الباب سيبقى مفتوحا أمام كاسياس. و قال لوبيتيغي: «إيكر (كاسياس) نموذج وأيقونة. ولكننا قررنا أن يكون دي خيا هو الخيار الأول لنا». وأضاف: «لكن أبواب المنتخب لم تغلق أمامه كاسياس». وقال سيرجيو راموس القائد الجديد للمنتخب الأسباني: «كلنا فوجئنا باستبعاد كاسياس، لكن ينبغي أن نحترم قرار المدرب». وأضاف: «لكن عصرا جديدا يبدأ، بتغييرات راديكالية وبكثير من التفاؤل إزاء المستقبل». واستبعد لوبيتيي لاعبين أساسيين اثنين آخرين، سيسك فابريغاس لاعب تشلسي وخوانفران لاعب أتلتيكو مدريد. بينما منح دييغو كوستا مهاجم تشلسي فرصة جديدة، علما أنه لم يسجل سوى مرة واحدة خلال عشر مباريات مع المنتخب. ولأول مرة منذ 13 عاما يتم ضم لاعبين من ريال مدريد أكثر من برشلونة، بواقع خمسة من الملكي وأربعة من الكاتالوني، نظرا لإصابة قائد برشلونة أندريس انييستا. وللمرة الأولى، تم استدعاء الشاب ماركو أسنسيو (20 عاما) مهاجم ريال مدريد، بعد أيام قليلة من تسجيل هدف رائع في شباك ريال سوسييداد. وقال راموس: «ماركو أسنسيو ظهر بمستوى رائع ويستحق التواجد معنا. من الرائع وجود عدد كبير من لاعبي الريال هنا، جميعا نبذل قصارى جهدنا وتم ملاحظة ذلك من المدرب الجديد». كما تم استدعاء ادريان سان ميغيل حارس وستهام للمرة الأولى. وقال أدريان (29 عاما): «سعيد للغاية بهذه الدعوة، أريد أن أشكر كل الناس التي وضعت ثقتها بي».

وتبدأ أسبانيا مشوارها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 أمام ليختنشتاين المتواضع الاثنين المقبل. وتلعب أسبانيا في مجموعة تضم، بالإضافة إلى ليختنشتاين، إيطاليا وألبانيا ومقدونيا وإسرائيل. ويتأهل أول المجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الثاني مباراة فاصلة في وقت لاحق. وكان من المقرر أن تقام مباراة أسبانيا مع بلجيكا في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ولكن تم تأجيلها لهذا الموعد بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس. ولوبيتيغي ليس الوحيد الذي سيسجل ظهوره الأول في مباراة اليوم، حيث ينضم إليه الأسباني روبرتو مارتينز المدرب الجديد لمنتخب بلجيكا والذي خلف مارك فيلموت قبل شهر عقب خروج بلجيكا من دور الثمانية لـ»يورو 2016».