﻿الاتحاد الانكليزي يتهم أغويرو بارتكاب سلوك عنيف

لندن – رويترز: أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم انه وجه الاتهام لسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بارتكاب سلوك عنيف بسبب واقعة التحامه مع وينستون ريد مدافع وستهام. وسيواجه لاعب منتخب الأرجنتين الآن الإيقاف لثلاث مباريات وهو ما يعني غيابه عن قمة مدينة مانشستر أمام يونايتد ثم عن لقاء بورنموث في الدوري إضافة لمباراة سوانزي في الدور الثالث لكأس المحترفين. وبدا أن اغويرو وجه ضربة بالمرفق لرأس ريد خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز السيتي 3-1 الأحد الماضي. ولم يشاهد طاقم تحكيم اللقاء الواقعة وهو ما دفع الاتحاد الانكليزي لاتخاذ إجراء بأثر رجعي. وانسحب اغويرو من تشكيلة الأرجنتين لخوض مباراتي أوروغواي وفنزويلا ضمن تصفيات كأس العالم بسبب إصابة في ربلة الساق.

مضمار مونزا ينتظر التجديد لثلاثة أعوام إضافية

مونزا (إيطاليا) – د ب أ: ينتظر مسؤولو سباقات السيارات في إيطاليا توقيع عقد جديد لاستمرار إقامة أحد سباقات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات فورمولا-1 على مضمار مونزا الإيطالي لثلاث سنوات أخرى. وقال أنجيلو ستيتشي دامياني رئيس الاتحاد الإيطالي لسباقات السيارات إنه جرى الاتفاق المبدئي مع بيرني إكليستون رئيس الرابطة المنظمة للبطولة، لينهي بهذا الجدل والقلق بشأن استمرار السباق في مونزا. وينتهي العقد الحالي لمضمار مونزا بسباق الموسم الحالي.

الزمالك يلتقي الوداد في دوري الأبطال يومي 16و24 الجاري

القاهرة – د ب أ: أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) نادي الزمالك المصري بتحديد يوم السبت 24 أيلول/ سبتمبر الجاري موعدا لمباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي، في المغرب، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وكان الكاف حدد يوم 16 من الشهر نفسه موعدا لإقامة مباراة الذهاب المنتظر إقامتها في برج العرب بالإسكندرية. وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق استعدادا لمباراتي الوداد.

اسبانيول يستعد لافتتاح أول مدرسة كروية في الجزائر

الجزائر – د ب أ: يستعد نادي اسبانيول الأسباني لافتتاح أول مدرسة كروية في الجزائر في سابقة هي الأولى من نوعها لناد أسباني في البلاد. وسيتم الإعلان الرسمي عن افتتاح المدرسة اليوم بالعاصمة الجزائرية في حضور الوي بيريز اللاعب الأسبق لاسبانيول ومدير المدارس الكروية بالنادي، والذي سبق له مواجهة اسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر الذي كان لاعبا في بلنسية الأسباني. وقال رفيق موباركي منسق شركة «جيناريشن فووت»، ممثل اسبانيول في الجزائر إن مدرسة اسبانيول بالجزائر ستكون الأولى بالقارة الأفريقية وتطبق نفس مناهج التعليم المتبعة في مدارس الفريق بأسبانيا. وأوضح أن المدرسة ستفتتح أمام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و16 عاما، حيث سيتم توزيعهم على أفواج يشرف عليهم مدربون جزائريون حاملون لشهادات تدريب عليا بإشراف من مدرب الفريق الأسباني ألبرت سوز. كما أشار أن اسبانيول يتيح لمنتسبي مدرسته في الجزائر خوض معسكرات بالمدينة الرياضية للنادي في برشلونة وتمكينهم من لعب مباريات ودية أمام مدارس أسبانية ومتابعة بعض المباريات في ملعب اسبانيول إلى جانب السماح سنويا لاثنين من أفضل اللاعبين من خوض التجارب في برشلونة من أجل الانضمام لأكاديمية النادي.

إثيوبيا تخشى تجريدها من «برونزية ريو» إثر احتجاج سياسي لعدائها

أديس أبابا – الأناضول: أعرب مسؤول رياضي إثيوبي عن خشيته من سحب اللجنة الأولمبية الدولية الميدالية الفضية التي حصل عليها عداء بلاده «فييسا ليليسا» في سباق الماراثون في أولمبياد ريو دي جانيرو، إثر احتجاجه ضد الحكومة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي للجنة. وأثناء عبوره خط النهاية لسباق الماراثون في الأولمبياد، الذي اختتمت فعالياته في 22 من الشهر الماضي، رفع ليليسا يديه إلى الأعلى، في «احتجاج رمزي يستخدمه المتظاهرون بإثيوبيا». وقال رئيس اللجنة الأولمبية الإثيوبية تامرات بيكيلي إنه وفقا لقانون الأولمبياد تحظر المادة 50 من الميثاق الأولمبي الرياضيين من اتخاذ أي تعابير سياسية أثناء المنافسات، مشيرا إلى أن ما فعله ليليسا تسبب في أزمة بين اللجنة المحلية واللجنة الأولمبية الدولية. وأضاف أن لجنته في انتظار حكم اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إذا قررت أن تجرد إثيوبيا من الميدالية الفضية التي حصلها العداء الإثيوبي. وأشار إلى أنه «تحدث مع اللجنة الدولية الأولمبية حول احتجاج ليليسا حتى لا تقوم اللجنة بتجريد إثيوبيا من الميدالية»، لافتا إلى أنه لم يكن يعلم بأن ليليسا سيستغل المحفل الرياضي العالمي للقيام بالاحتجاج على الحكومة. وأرجع بيكلي احتجاج ليليسا إلى «عدم تقديم اللجنة الاولمبية الإثيوبية تنويرا للرياضيين المشاركين بالقوانين»، منوها إلى أن ليليسا أكد له أنه لم يقصد أن يدخل اللجنة في أزمة مع اللجنة الأولمبية الدولية، وأنه لا يعي حظر التعابير السياسية في الألعاب. ونجحت إثيوبيا في الحصول على 8 ميداليات في ريو، منها واحدة ذهبية وفضيتان و5 برونزية.